Кино, концерты, выставки, театр: несколько способов не сидеть дома на выходных

Рассказываем, куда обязательно стоит заглянуть в эти выходные.

Посмотреть фильм: "Жена"



Видео: YouTube/В Рейтинге

Если вам не надо обязательно вести детей на новый диснеевский мультик "Ральф против интернета", то сходите на "Жену": штучное кино. Писателя Джо Каслмана (Джонатан Прайс) на старости лет награждают Нобелевской премией по литературе, и он берет с собой в Стокгольм супругу (Гленн Клоуз). В процессе подготовки к церемонии выясняется, что и он не такой уж выдающийся автор, и жена его (она здесь главный герой, это следует из заглавия) не так-то проста. Тихий, мудрый, психологичный фильм без суеты.

Традиционно рекомендуется к просмотру в оригинале с субтитрами, насладитесь аристократичным английским Клоуз, которой прочат "Оскар".

В прокате с 22 ноября.

Послушать музыку: Noize MC, Lera Lynn или Теодор Курентзис

Теодор Куртензис. Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина



В эту субботу Иван Алексеев, более известный как Noize MC, отметит 15 лет творческой деятельности на сцене "Мегаспорта". Стиль рэпера по-своему уникален, в его песнях есть и оригинальный бит, и не всегда свойственные хип-хопу мощные гитарные рифы.

Билеты от 800 рублей.

24 ноября в 20:00

"Мегаспорт"

Ходынский бульвар, 3

Может быть, вы помните: во втором сезоне сериала "Настоящий детектив" с Колином Фарреллом и Винсом Воном была певица в баре, куда часто захаживали главные герои. Ее зовут Лера Линн, она не актриса, а реальная исполнительница в жанре альтернативного кантри, в это воскресенье ее можно будет послушать в Aglomerat. Там не будет банджо и композиций про прерии, все-таки альт-кантри – это прогрессивный музыкальный жанр. Зато наверняка прозвучат песни из сериала.

25 ноября в 19:00

Арт-пространство Aglomerat

Костомаровский переулок, 3, строение 12

Поход на концерт Курентзиса продолжает оставаться элитарным: билетов никогда нет заранее, в официальной кассе их не осталось, а те, что есть у перекупщиков, стоят от семи тысяч рублей и до бесконечности. За эти деньги в трактовке популярного дирижера можно послушать "Волшебный рог мальчика" Малера, а еще продемонстрировать публике свой самый дорогой костюм, платье и, например, фамильные драгоценности. Возможность лучше не упускать: в следующий раз Курентзис выступит в Москве в начале декабря, а потом только в мае 2019-го.

24 ноября 21:00

Московская консерватория

Большая Никитская, 13

Погулять по выставке: "Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская" или "Пикассо и Хохлова"

Выставка "Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская" Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



От самых ранних психоделических пейзажей до кукол, сделанных для мультфильма "Гофманиада": ретроспективная выставка – хороший повод для первого свидания с советским, а потом американским художником, которого очень ценят на Западе. Впрочем, если вы ничего не знаете о Шемякине, разобраться будет непросто: подробных описаний экспонатов на выставке не было, во всяком случае, в день открытия. Придется смотреть в Википедии или брать экскурсию. Из самых ярких экспонатов – коконообразные формы, а также посмертные маски Бетховена, Суворова и, внезапно, самого Шемякина.

Взрослые билеты по 500 рублей, льготные – 300

Открылось 21 ноября, но торопиться некуда: выставка закроется аж 27 января

ММОМА на Гоголевском бульваре, 10

История любви знаменитого художника Пабло Пикассо и его первой жены, русской балерины Ольги Хохловой, запечатленная в двухстах экпонатах. Выставочное пространство отражает развитие образа Ольги в работах художника. Неоклассические портреты сменяются сюрреалистическими видениями. Специально для выставки внук Ольги, Бернар Руис-Пикассо, основатель музея художника в испанской Малаге и со-куратор экспозиции, разобрал сундук с письмами бабушки, ее фотоснимками, русской Библией и пуантами. Еще на выставке есть семейная хроника: на старую пленку снято, как Ольга смеется и танцует, великий Пикассо ходит в шортах, а их сын, маленький Поль (в будущем – отец Бернара), играет на пляже.

Открылась 20 ноября, сходите до 3 февраля

Пушкинский музей

Волхонка, 12

Сходить в театр: "Сережа" или "Жизнь прекрасна"

Спектакль "Сережа" Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Одна из самых громких премьер нового театрального сезона: перосмысление Дмитрием Крымовым толстовской "Анны Карениной" с помощью гроссмановской "Жизни и судьбы" (она, правда, появляется только в самом финале). На сцене не обходится без фирменного крымовского хулиганства: в какой-то момент герои снимают со мхатовского светильника плафон и пьют из него чай. В главной роли Мария Смольникова (кто не знает приму Крымова, тот, может, видел ее в фильме "Сталинград"), Каренина играет Анатолий Белый, а их сына Сережу – внезапно, кукла-марионетка. Если вы первый раз идете на спектакль режиссера, то вас "Сережа" впечатлит, а вот тем, кто привык на него ходить в Школу драматического искусства, может быть скучновато.

25 ноября в 19:00

МХТ имени Чехова

Камергерский переулок, 3, строение 1

Для Михаила Швыдкого, бывшего министра культуры, известного всем по передаче "Жизнь прекрасна!", это бенефисный спектакль. Он в нем конферансье, который разбивает музыкально-танцевальные номера историями о своей молодости и авторским пересказом истории всего XX века. Швыдкой вытягивает весь спектакль: он пританцовывает, травит одесские байки и потрясающе органичен. А вот остальное ни шатко ни валко. Не все песни хорошо исполнены, а ведь там довольно разнообразный и трудный репертуар: Пахмутова и Штраус, Дунаевский и Маккартни. Но этому шоу можно многое простить: все же это очень милое действо, никакого шок-контента, редкость для нашего жестокого времени.

25 ноября в 19:00

Московский театр мюзикла

Пушкинская площадь, 2/1