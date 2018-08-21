"Круг света" вновь озарит Москву в сентябре

Крупнейшее событие и туристическая жемчужина московской осени, праздник, которого каждый год ждут жители и гости столицы – VIII фестиваль "Круг света" – планирует стать самым ярким мероприятием под открытым небом 2018 года.

Фото: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

Начнется фестиваль 21 сентября на Гребном канале с мультимедийного шоу "Карнавал света", которое поведает зрителям таинственную историю о странствующем празднике, который приходит в город с наступлением темноты, дарит своим зрителям незабываемое представление и исчезает с первыми лучами солнца.

22 и 23 сентября публика сможет увидеть повторные показы "Карнавала света".



25 сентября на этой площадке состоится закрытие фестиваля, посвященное перекрестному году Японии и России. Зрителей финального представления удивят 40-минутным шоу японской пиротехники, известной на весь мир своей уникальной красотой и масштабом.

На Театральной площади в этом году задействуют для световых шоу фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Три здания, объединенные вместе, словно картина в форме триптиха, создадут панорамную 270-градусную видеопроекцию. В дни фестиваля здесь можно будет увидеть новое шоу "Спартак", а также световые новеллы "Небесная механика" и "Неподвластный времени". Кроме того, на фасадах ведущих театров России покажут работы финалистов международного конкурса Art Vision в номинации "Классик".

Фото: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

"Круг света" в парках Москвы

Впервые в истории "Круга света" площадками фестиваля станут сразу два туристических объекта Москвы: музей-заповедник Коломенское и "Музей Победы" на Поклонной горе, и уже по традиции фестиваль вновь наполнит светом парк "Царицыно".

"Коломенское" приглашает всех в пространство впечатлений. Огромная территория парка превратится в мир феерии. На глазах гостей оживут сказочные маски и таинственные животные, на деревьях вырастут золотые плоды, карета с Золушкой станет тыквой, а Оле Лукойе пригласит публику в мир сновидений.

На фасаде здания "Музея Победы" на Поклонной горе будут показаны световые новеллы, посвященные военному прошлому России, городу Москве, а также пятнадцатиминутный виджеинг (аудиовизуальное представление) под музыку и песни военных лет.

"Царицыно" на время фестивального периода станет удивительным пространством света, публику ждут два совершенно новых произведения, которые будут показаны на фасаде Большого Царицынского дворца. Одно из них – история птицы, которая вместе со зрителями совершит путешествие в знаменитые уголки земного шара. Второе – аудиовизуальный спектакль о мире будущего, в котором гармонично сосуществуют природа и технологии.

Видео: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

Футуристическую тему фестивальной площадки в парке "Царицыно" продолжат инсталляции Bionic Portal – конструкции-порталы в мир будущего, созданные из светодиодных трубок и гармонично вписанные в природную среду парковой зоны. Благодаря технологии дополненной реальности их можно будет легко считать с помощью фотокамер мобильных устройств, на экране которых появятся животные – возможные обитатели экосистем будущего.

Помимо этого, на сцене перед Большим Царицынским дворцом 24 сентября народный артист России Дмитрий Маликов выступит с авторским концертом в сопровождении световых видеопроекций. Также площадка фестиваля станет частью программы международного конкурса Art Vision. Свои работы на фасаде дворца представят финалисты конкурса в номинации "Модерн".

Что еще?

Поклонников клубной музыки 22 сентября будет ждать концертный зал "Мир", где пройдет международная светомузыкальная вечеринка-состязание между виджеями из разных уголков мира – конкурсантов третьей номинации конкурса Art Vision "Виджеинг".

В рамках образовательной программы 22 и 23 сентября в Центре Digital October ведущие специалисты по светодизайну и видеопроекции со всего мира поделятся опытом реализации масштабных проектов, расскажут о подводных камнях организационного процесса, обсудят технические новинки и актуальные тенденции. Программа включает в себя мастерские, панельные дискуссии и лекции.