На какие музыкальные фестивали 2019 года уже сейчас надо покупать билеты

Хороший подарок на Новый год – билет на большой международный (или российский, как удобнее) музыкальный фестиваль. Хороший – потому что они быстро дорожают, пусть и до летнего сезона еще далеко. Вот лучшие варианты выбраться из города (или хотя бы из дома), чтобы послушать прекрасное.

Sziget

Крупнейший в Европе фестиваль, вот уже четверть века проходящий на острове Обуда в Будапеште. На неделю территорию оккупируют пассионарии всех мастей – от хиппи до хипстеров (да-да, и те, и те еще не вымерли), от простых меломанов до цыган. В прошлом году Sziget отметил юбилей и начал работу по улучшению провисавшего в последнее время лайн-апа. Для этих целей в Будапешт приехали Gorillaz, Кендрик Ламар и Mumford & Sons.

На этот раз расклад обещает быть еще более серьезным. Среди уже заявленных хедлайнеров ни много ни мало Foo Fighters под руководством главного трудоголика современного рока Дэйва Грола. Кроме них, впрочем, в лайн-апе уже заявлены Ричард Эшкрофт, Эд Ширан, Florence + The Machine, Twenty One Pilots и нацеленные на стадионы британцы под названием 1975 – и это, как мы понимаем, еще далеко не все.

Венгрия, Будапешт

7-13 августа

Билеты – от 75€ (на один день) до 300€ (на всю неделю)

EXIT

Бюджетный с точки зрения российских меломанов фестиваль вот уже второй год пытается вернуть утраченные позиции. На сей раз организаторы пошли с козырей. Хедлайнером EXIT заявлены The Cure, разогревающиеся на европейских гастролях по случаю обещанного лидером группы Робертом Смитом выхода первого за много лет альбома. Классиков психоделического пост-панка, конечно, можно будет увидеть этим летом и в Москве, но кто сказал, что на любимую группу можно посмотреть только один раз? Здесь же перспективные новички Greta Van Fleet, которых уже называют прямыми наследниками Led Zeppelin.

Сербия, Нови-Сад

4-7 июля

Билеты – от 32€ (на один день) до 109€ (на четыре дня)

Rock Werchter

Это фестиваль из несколько более высокой ценовой категории, чем прочие в нашем списке, но поверьте, этот билет стоит своих денег на все 100 процентов, и лучше его покупать сейчас, потому что чем позже, тем дороже. Главный аттракцион фестиваля – выступление гигантов прогрессивного рока Tool, которые крайне редко выбираются за пределы родных США (возможно, этот европейский тур – и вовсе последний в их карьере). Но это пока они главные, потом все может измениться: фанаты ждут, что скоро заявят участие аж Radiohead. Впрочем, кроме них здесь – артисты на абсолютно любой вкус – от Weezer и Alice in Chains до Кайли Миноуг и Пинк. Закрывать же фестиваль доверено Muse.

Бельгия, Верхтер

27-30 июня

Билеты – от 105€ (на один день) до 243€ (на четыре дня)

Flow Festival

Еще один относительно бюджетный вариант. Финляндия – страна не самая дешевая, но зато ехать недалеко. Flow адресован тем, кто горит желанием не просто посмотреть на любимых артистов, но и открыть для себя новые имена. Андеграундных новичков здесь отбирают с особой любовью, а потому есть шанс увидеть первые шаги на большой сцене завтрашних больших звезд. Что же касается артистов уже состоявшихся, то, помимо The Cure, здесь уже заявлены психорокеры Tame Impala и остроумный фолк-рокер Отец Джон Мисти (Father John Misty).

Финляндия, Хельсинки

9-11 августа

Билеты –14000 рублей (на три дня)

"Пикник Афиши"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Одна из главных сенсаций московского лета – это, вне всяких сомнений, второй визит The Cure. Роберт Смит, как известно, большой фанат России и ждал возможности вновь сюда вернуться, тем паче, что, как мы уже говорили, он обкатывает новый материал. Впрочем, и без этого шоу The Cure – это то, что стоит увидеть всякому меломану. Британцы, даром что они в этом году отметили сорокалетие, играют филигранные трехчасовые сеты, которые по уровню концентрации хитов могут сравниться разве что с концертами сэра Пола Маккартни. Есть интрига и в том, что The Cure – пока единственные заявленные участники "Пикника" и, вполне возможно, нас вскоре ждут новые сенсации.

Москва, Коломенское

3 августа

Билеты – 3500 рублей

Park Live

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Этот фестиваль уже который год радует москвичей сильнейшим лайн-апом, состоящим исключительно из зарубежных имен. На этот раз ставка организаторов сделана на рок во всех его проявлениях. Начнется все с мелодичных металлистов Bring Me The Horizon, продолжится выступлениями соул-здоровяка Rag’n’Bone Man и группы Джареда Лето Thirty Seconds To Mars, а в последний день The Prodigy на правах патриархов электропанка превратят Парк Горького в один огромный танцпол.

Москва, Парк Горького

12-14 июля

Билеты – от 3500 рублей (на один день) до 7000 рублей (на три дня), после 20 декабря билеты подорожают

"Боль"

Фото: AP/Keystone, Sandro Campardo

Фестиваль актуальной русской музыки чем дальше, тем больше выходит на международный уровень. С одной стороны, здесь выступят главные, что называется, молодые (и не очень) артисты момента – от "4 позиций Бруно" до рэпера, работающего под псевдонимом "Масло черного тмина". Не обойдется, само собой, и без Монеточки. С другой – хедлайнером фестиваля станет супергруппа Дэймона Албарна The Good, The Bad and The Queen. Коллектив, в котором обаянием лидера Blur объединены басист The Clash Пол Саймонон, афробит-барабанщик Тони Аллен и гитарист The Verve Саймон Тонг, представит программу нового альбома Merrie Land. Но хочется напомнить, что десяток лет назад группа уже приезжала в Москву и дала совершенно умопомрачительный концерт.

Впрочем, нужно обратить внимание на менее очевидных участников фестиваля – американцев Algiers, смешивающих в своей музыке африканские ритмы, индустриальный шум и готическую энергию пост-панка. Очевидцы утверждают, что это натурально один из лучших концертных составов в мире на данный момент.

Москва, культурный центр ЗИЛ

5-7 июля

Билеты (пока продают только на три дня) – 3500 рублей

"Дикая мята"

Фото: ТАСС/Светлана Боброва

Идеологически "Дикая мята" изначально была задумана как фестиваль этнической музыки с ответвлениями, однако сегодня это едва ли самый эклектичный и непредсказуемый фестиваль в России. От пополняющегося лайн-апа можно ждать буквально чего угодно. Пока там заявлены артисты в диапазоне от "Мумий Тролля" до Басты, но список наверняка будет пополнен несколькими иностранными именами, российские выступления которых вряд ли можно будет увидеть за пределами фестиваля.

Россия, Тульская область, деревня Бунырево

28-30 июня

Билеты (только на три дня) – 3500 рублей

Ярослав Забалуев