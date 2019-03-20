"Звероопера": первая весенняя премьера театра им. Наталии Сац

В первый день весенних школьных каникул, 23 марта, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет свою первую весеннюю премьеру: веселую "Зверооперу" по сказкам Ивана Крылова, специально написанную молодым композитором Игорем Холоповым по заказу театра.

Фото: Андросова Мария/предоставлно организаторами

История создания этого спектакля идеально вписывается в историю и традиции Детского музыкального театра, который со дня своего основания обращался к композиторам-современникам для того, чтобы создавать новые музыкальные произведения для детей. Так и здесь идея, родившаяся внутри театра, получила свое воплощение в музыке Игоря Холопова, консерваторского ученика Ефрема Подгайца, который написал для театра не одну и не две музыкальные партитуры. Работа над спектаклем идет в тесном сотрудничестве между всеми авторами постановки: музыкальным руководителем и дирижером Константином Хватынцом, автором либретто Роксаной Сац, режиссером Валерием Меркуловым, художником Степаном Зограбяном и художником по костюмам Софией Зограбян.

А сама премьера, посвященная 250-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Крылова, состоится через день после Международного дня театра для детей и всего за несколько дней до Международного дня театра. Таким, весьма традиционным для себя способом – премьерой нового спектакля – Детский музыкальный театр имени Наталии Сац и отметит оба этих праздника.

"Знаменитые, любимые с детства басни Дедушки Крылова оживут на сцене нашего театра. Басни – это маленькие, комические, озорные истории с обязательным жизненными поучениями в конце. В нашем спектакле каждая из пяти басен будет решена в особом музыкальном ключе. В одном эпизоде вы узнаете классическую русскую оперу, в другом – американский мюзикл или итальянскую оперу... А объединять все разные истории в один сюжет будут Проказница Мартышка, Осел, Козел да Косолапый Мишка. Они решили сыграть квартет, а обычно квартет исполняют музыканты высшего класса. И чтобы исполнить его, помимо виртуозной техники, необходимо умение слышать друг друга. Порой твой голос – главный в потоке всех голосов, а иногда необходимо, чтобы он уступил первенство. Одним словом, нахарапом квартет не сыграешь – и одного желания тут не достаточно. Удастся ли самоуверенным персонажам спектакля достичь желаемого, откроет наш спектакль" – говорит режиссер Валерий Меркулов.



23 марта, 12:00 и 16:00, а также 30 марта, 12:00 и 16:00. Большой зал, 6+, продолжительность – два часа с антрактом.