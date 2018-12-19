Что посмотреть в кино на выходных: "Воспитательница", Ким Ки Дук и прочее

Внимание: на этой неделе, ввиду особенностей российского проката, в котором большие голливудские релизы отодвигают далеко от наших блокбастеров (чтобы не испортить им посещаемость), ничего особенного не выходит. Все премьеры четверга довольно своеобразные, что называется, не для всех (а один из них – и вовсе ни для кого). Если вы не видели чудесного "Человека-паука: Через вселенные", хотите рискнуть и отправиться на глубину "Аквамена", ищете в кино что-то похожее на "Брата" (там как раз вышел подходящий по смыслу белорусский фильм "Хрусталь"):

Но все же есть несколько новых фильмов, на которые можно обратить, пусть и не пристальное, но все же внимание.

"Воспитательница"





Видео: YouTube/RWV Films

На самом деле, очень обидно, что эта миниатюрная, нарочно непритязательная драма о гениальности, таланте и его восприятии социумом выходит именно на этой неделе, аккурат между большой порцией блокбастеров – 13 декабря – и канонадой новогодних релизов – 27 декабря-1 января, в результате чего "Воспитательницу", конечно, никто не заметит. И зря: это чуткая драма о самореализации и подчас ее невозможности. Кино получилось даже в целом звездное: например, в одной из небольших ролей занята Анна Барышникова, дочь того самого Михаила Барышникова.

Лиза (Мэгги Джилленхол) работает в детсаду воспитательницей, у нее скучная семья, она ходит заниматься в группу самообразования (учит ее Гаэль Гарсия Берналь), где пытается писать стихи. Однажды она обнаруживает, что затырканный мальчик Джимми из ее группы, обычно молчаливый, иногда декламирует няне стихи. Причем стихи очень хорошие, невозможно поверить, что это он сам написал. Оказывается, что действительно сам, и на этой почве Лиза немного сходит с ума, чрезмерно о нем заботится и опекает, и противоречивые отношения разочарованной в жизни тетки и гениального дошкольника сворачивают куда-то не туда.

"Человек, время, место и снова человек"





Видео: YouTube/Русский Репортаж

Творчество любимого (особенно в России, особенно в прошлом) киноманами независимого корейского автора Ким Ки Дука к старости превращается во что-то совсем уже неудобоваримое. В этот раз он снял не просто фильм, а настоящий псевдоснафф, в котором во главу угла поставлен даже не традиционно моралистский притчевый сюжет, а просто шокирующие сцены насилия, в том числе сексуального, и жестоких убийств.

По морю-океану плывет корабль, на нем – самая разношерстная публика: кандидат в президенты страны вместе с сыном; отряд проституток; компания наркоманов; какие-то гопники; молодожены; загадочный дед, который собирает метелочкой в пластиковые стаканы мусор с палубы и выращивает в нем растения и так далее. Затем, после бурной ночи, во время которой кого только не избили и не изнасиловали, корабль вдруг взлетает в небо. Проблема выясняется быстро: на всех надолго не хватает съестных припасов. И тогда начинается новый раунд жути. Выдержать это трудно, да не очень-то и нужно: авторского замысла за искусственной кровью и деланными криками не видно и не слышно.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"





Видео: YouTube/Телеканал ТНТ

Каждый уже по названию может сам для себя решить, идти на это новое кино от канала ТНТ или нет, так что дадим лишь справочную информацию.

"Полицейский с Рублевки" – это комедийный сериал про мента, который вынужден работать в самом богатом районе столицы. В главной роли – Александр Петров, это тот артист, который снялся почти во всех примечательных картинах последних лет ("Притяжение", "Лед", "Звоните ДиКаприо", "Гоголь" – легче сказать, где его не было). Вышло четыре сезона, фильм – это новогодний спецвыпуск, прямое продолжение сюжета, за которым потом последует пятый сезон (его еще не начали снимать). Кино, конечно, на любителя, но при этом своего любителя, безусловно, имеет, раз продюсеры набрались смелости выпустить полнометражный фильм по мотивам в кинотеатрах.

Егор Беликов