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Культура

19 августа 2014, 15:59

"Мультиутренник" пройдет в детской библиотеке Культурного центра ЗИЛ

культура мультфильмы показы Культурный центр ЗИЛ время с детьми семейная и молодёжная политика

Фото: М24

В детской библиотеке Культурного центра ЗИЛ 20 августа стартует серия мультипликационных показов "Мультиутренник". Каждую среду юным зрителям будут показывать любимые мультфильмы.

В ближайшее время дети увидят мультфильмы о животных: "Про Мамонтенка", "Слоненок", "Птичка Тари", "Храбрый олененок", "Рикки-Тикки-Тави", "Котенок с улицы Лизюкова", "Что случилось с крокодилом", "Верните Рекса".

Впечатлениями можно будет поделиться в видеоблоге "Дети обо всем на свете".

Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 4 до 10 лет.

"Мультиутренник" организован совместно со студией "Союзмультфильм". Показы бесплатные, сообщили в столичном департаменте культуры.

Начало показов в 12.00. Вход свободный.

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