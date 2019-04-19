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Культура

19 апреля, 00:04

Гид по "Библионочи": перфоманс Пепперштейна, встреча с Глуховским и кино до утра

культура город

В этом году акция "Библионочь" пройдет 20 апреля. Тема – "Весь мир – театр". Все библиотеки-участницы будут работать до полуночи, у каждой своя программа. Мы сделали подборку самых интересных мест и событий, выбирайте любое – не прогадаете. И да, практически все бесплатно, но есть исключения.

Перформанс художника Павла Пепперштейна и философа Дмитрия Волкова "Народ против книги: "Свобода воли. Иллюзия или возможность". Фото: Российская государственная библиотека

В главной библиотеке страны гигантская программа, но советуем обратить внимание на несколько пунктов. Во-первых, легендарные экскурсии по основному книгохранилищу (в фонде – 47 миллионов книг), в обычные дни сюда не пускают ни под каким предлогом, так что акция – единственная возможность заглянуть в святая святых "Ленинки". После – вечер ретромузыки и моды 1920-х – 1950-х годов, где расскажут о характерных прическах и гриме тех лет, и дефиле посетительниц библиотеки в подлинных образах первой половины ХХ века.

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