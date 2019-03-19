"В городе Лжедмитрове": спектакль Максима Виторгана в ДК им. Зуева

20 и 21 марта, 3, 4, 15 и 16 апреля, 16, 27 и 28 мая в ДК им. Зуева состоятся премьерные показы музыкального спектакля "В городе Лжедмитрове". Режиссером фантасмагорической истории о любви и ненависти в городе мутантов, полном всяческих аномалий и странностей, стал Максим Виторган, исполнители главных ролей – Алексей Кортнев и группа "Несчастный случай" в полном составе, Сергей Белоголовцев и Кристина Бабушкина с Натальей Вдовиной.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сюжет спектакля – плод коллективного труда Ярослава Свиридова, написавшего первоначальную пьесу, Алексея Кортнева, Сергея Белоголовцева, Сергея Петрейкова и Максима Виторгана, внесшего основные изменения в мир "Лжедмитрова". Получился своеобразный микс из стилей братьев Стругацких, Евгения Шварца, Михаила Салтыкова-Щедрина и современной российской действительности. Спектакль впечатляет разбросом жанров, гранями юмора и способами актерского существования.

Максим Виторган, режиссер: "Когда я впервые прочитал пьесу, то сразу выделил для себя несколько тем. Первая – ценность человеческой жизни и ответственность перед мирозданием за то, чтобы ее прожить, несмотря на все ужасы, что происходят вокруг, царящий абсурд и произвол. Вторая – найденная форма сатирической рамки, сквозь которую мы смотрим в наше время и нашу действительность. А также тема человеческой амбициозности, которая становится главным действующим механизмом, а при отсутствии каких-либо талантов ведет к уничтожению человеческой природы и жертвам вокруг".

"В городе Лжедмитрове" – фантасмагорическая история о жизни в закрытом наукограде Лжедмитрове, полном всяческих аномалий и странностей. Основан этот город был по распоряжению руководителя советской ядерной программы Л. П. Берии над прорытым под ним первом ядерном коллайдере. Ни въехать, ни выехать из Лжедмитрова "невозможно физически и запрещено законодательно". И вот на День города по приглашению Мэра приезжает единственный в истории человек, которому удалось это сделать, – в прошлом достаточно известный музыкант, а ныне риелтор – Антон. Все разворачивающиеся впоследствии события и персонажи вымышлены, но не случайны. Все аналогии с российской действительностью, возникающие в голове зрителя, остаются на совести зрителя и его уголовно-административной ответственности.

Сергей Белоголовцев, исполнитель роли Мэра: "Мой герой – человек, который ненавидит весь мир и в особенности тех, кто немного выше его душой или ростом. Но есть черта, которая извиняет его многие ужасные поступки, – бесконечная любовь к Кире. И основная задача Мэра – спасти ее. Он всю жизнь свою потратил, чтобы завоевать ее. Он знает, что Лжедмитров обречен и должен погибнуть. И должен спасти Киру. Любой ценой".

Киру Константиновну Неволину, личную помощницу Мэра, играют в разных составах Кристина Бабушкина и Наталья Вдовина.

Кристина Бабушкина, актриса МХТ им. Чехова: "Для меня это невероятно честная пьеса о любви и о жизни. В "Лжедмитрове" много разных тем, сюжетных поворотов, но моя, женская история, – о любви и о выборе. Что такое любить? Достаточно ли позволять себя любить? Эгоистичное это чувство или нет? Можно ли принимать любое действие, совершенное твоим возлюбленным? Моя героиня по-настоящему любит и Антона, и Мэра. При этом природа этой любви очень разная, запутанная и болезненная".

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Наталья Вдовина, актриса театра "Сатирикон": "Многое для меня в этой роли ново, я невероятно рада совместной работе с Максимом, который оказался очень чутким и требовательным режиссером. Я до сих пор открываю для себя в нашей пьесе новые грани и смыслы, ищу ответы на некоторые вопросы в процессе репетиций и очень выросла в вокальном плане".

Путь "Лжедмитрова" от первоначальной задумки до премьеры занял три года и претерпел множество трансформаций – от сатирического мюзикла до музыкального спектакля, в котором оригинальные песни, написанные группой "Несчастный случай", напоминают, скорее, зонги, а история наполнилась драматизмом и философией.

Алексей Кортнев, солист и лидер группы "Несчастный случай", автор идеи спектакля: "Три года назад я ехал в машине, слушал радиоэфир, в котором предложили поиграть в несуществующие города, и придумал название "Лжедмитров". Так из названия города и родился наш спектакль. Игра в ложь, существующие табу, законы и псевдозаконы – важная часть нашего Лжедмитрова. Мы вместе с группой написали музыку для нашего "Лжедмитрова" и стали актерами этого спектакля. И, наверное, это для меня самое важное. Мы вместе играем уже 35 лет, важно было дать ребятам новую идею, включить новое полушарие и пересобрать группу на новом уровне. Этой новой идеей и стал спектакль "В городе Лжедмитрове". Когда я сегодня смотрю в глаза своих партнеров по сцене, я вижу совершенно новое выражение и серьезный актерский драматический взгляд".

Группа "Несчастный случай" ранее уже принимала непосредственное участие в спектаклях "Квартета И" "День радио" и "День выборов", но роль драматических артистов для большей части команды дебютная.

Детали доступны на официальном сайте.