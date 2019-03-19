STADT, Byetone и DJ VRIL – лучшее в московских клубах на две недели

Энергетика молодых музыкантов, вибрации, пробивающие защитную броню, – главный московский тусовщик Виктор Майклсон с высоты своих 63-х рассказывает, что нужно услышать и прочувствовать в ближайшие две недели.

Фото: личный архив

Меня не отпускает светлый дух "Эпизода" – впечатление от всего-то трех дней, проведенных в мистике и празднике этого музыкального фестиваля. И хотя прошло уже два месяца, а до нового фестиваля осталось, соответственно, 10, хочу рассказать о нем сегодня.

В какой-то мере, Epizode (так вот это пишется, довольно неожиданно) стал преемником знаменитого и многострадального "Казантипа" – часть команды оттуда. Но это вполне самостоятельный мегапроект, расцветший на берегу Сиамского залива. В этом году он проводился в третий раз – 10 тысяч посетителей из 79 стран, 140 артистов, 11 дней и ночей и 250 часов музыки, 15 музыкальных лейблов и брендов, многие из них изначально московские: Arma, Mdrnty, Yoyaky, Half Baked, Sci+Tec, The Volks, System 108, Equation, Sash & The Breakfast Club, ну и Boiler Room. Имена и цифры ошеломляют... но ты забываешь про звезд, про время, про возрастные и гендерные рамки – ты возвращаешься в детский праздник, когда все вокруг братья и сестры, а вместо воспитательницы – Нина Кравиц или Рикардо Виллалобос! Твои ноги уже не держат? – Ты валяешься в гамаке. Болтаешь на смеси языков с девушкой из Бельгии, и вы даже договариваетесь, что она приедет к тебе (или ты к ней – уже не помню)...

И еще, Epizode – это очень красиво, устроители ежегодно проводят art call. Фотографии арт-объектов наравне с непереносимо красивыми закатами были абсолютным лидером инстаграм в начале января. Все, надо остановиться… и вернуться следующей зимой!

И вот еще о чем. Часто на концертах накрывает мысль: "Все это я видел… все, что вы сейчас кушаете, мы давно уже... эмм... переварили. Ну снОва здорОво, одно и то же…" И тем радостней, когда ты – неожиданно, почему-то всегда неожиданно, попадаешь на концерт и тебя – до мурашек – накрывает и несет волна мощной энергетики совсем молодой, ни разу не услышанной тобой музыки. Так было со мной недавно – я попал на концерт ШТАДТ (STADT) – 21-летнего Димы Филюшина. Я не разбирал слов, не помню, пытался ли я танцевать (это было в рамках ночной вечеринки в Доме культур), помню только – всплыла в памяти встреча с Сашей Башлачевым в 1985 году: точно также я пришел, с неохотой, на концерт и точно также вышел с концерта мокрый и с подкашивающимися ногами. Я не знаю, выдержит ли талант Димы искушения большого города, станет ли эта обжигающая комета звездой. Но сегодня это – лучшее, что я слышал и видел за многие годы.

Не спрашивайте, какой это жанр, YandexMusic остроумно обозвали это Local Indie Music. Дима написал о себе "EBM/дарквейв проект", что бы это ни значило. Это не танцевальная музыка. Как пелось в одной старой французской песенке: Ils les chansons qui dance ils les chansons qui pens ("Есть песни, которые ты танцуешь, есть песни, которые ты думаешь"). Тут, конечно, второе. Но думаешь ты всем телом, "настоящесть" эмоции, злости, вибрации пробивают защитную цивилизационную броню. В четверг, 21 марта Дима презентует свой новый (пятый!) альбом в PowerHouse. Жду четверга!



Что еще, куда направят свои стопы московские тусовщики?

Видео: YouTube/Mixmag

22 марта в "Бессоннице" – Marco Faraone – веселый, артистичный, бывший резидент одного из клубов Ибицы. Бессонница стреляет наверняка, будет празднично. Билеты – по 1000 рублей.

И 22-го же – культовый проект Mayatnik в "Газгольдере" – целое созвездие первоклассных электронщиков. Хедлайнер – Byetone – основатель немецкого лейбла Raster, первопроходец аудиовизуального мира. Любопытным должно быть и совместное выступление музыканта Sofist и художника Юрия Горбачевского. Это тот редкий случай, когда и музыка и визуальный ряд равновелики, по выражению Мандельштама – "разговор равного с равным". Билеты пока что по 1200.

Н-да, ночь следующей пятницы. Хоть раздвоись!

В субботу, 23 марта в "Газгольдере" – вечеринка Applique. К этим ребятам я хожу, пожалуй, чаще всего. И не из-за привозов, а из-за атмосферы: их лояльная аудитория – самая дружелюбная, самая красивая, родная! Билеты на пресейле по 1000 рублей.

И вот чуть не забыл – в любимом "Доме Культур" (культур много – а Дом один!) – 23 марта вечеринка АБЦД (AnyBodyCanDance – и с этим нельзя не согласиться). Билеты по 500 рублей.

30 марта, в субботу – в Avangarden 2.0 – день рождения RROOM MUSIC, московского лейбла и продюсерской команды, собравших под свое крыло великолепных электронщиков из разных стран. Билеты пока по 600 рублей, день в день, естественно, будут дороже.

Еще 30 марта – большой привоз в "Газгольдер". Знаменитый DJ VRIL, культовая фигура и мистификатор, бережно хранящий свою анонимность. Знакомые тусовщики среднего поколения сказали мне, что в следующие выходные никуда не пойдут – будут беречь себя для Врила. "Газгольдер" же обещает быть особенно красивым, помимо музыки там всегда невероятный визуальный орнамент! Билеты по 1200.

Ну и последнее на эти две недели: дуэт из Дании Gеnts в "Плутоне" в воскресенье 31 марта. Не слышал, но хочу пойти: восходящие звезды европейской сцены, ненапряжные, мелодичные – самое оно перед трудовой неделей. Билеты – 600 рублей.

Легких ног, крепких ушей и хорошего настроя!

Виктор Майклсон