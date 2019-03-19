Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

19 марта, 00:00

Город, который мы потеряли: экскурсия по исчезнувшей Москве в VR-очках

культура город weekend

У образовательного проекта "Москва глазами инженера" новинка – автобусная экскурсия с виртуальной реальностью "Москва. Путешествие во времени". Здесь не просто возят по городу и рассказывают, что "тут была Сухарева башня, но ее снесли, а тут красовалась стена Китай-города, но, как видите, ее тоже нет", а реально показывают. Вся фишка экскурсии в VR-очках: участники перемещаются прямо в них, слушают истории про утраченные памятники архитектуры (и не только) и видят их своими глазами в 3D (не без помощи компьютерной графики, конечно).

Фотогалерея

1 из 5

Что увидите? Сухаревскую башню, которую снесли еще в 1930 году, допожарный Кремль, Китайгородскую стену, Красные ворота, Алевизов ров, засыпанный два столетия назад.
Цель экскурсии – показать, как выглядела бы столица, если бы все утраченные (читать – снесенные) сооружения сохранились, и объяснить, зачем вообще от них избавились. Во время экскурсии расскажут не только историю зданий, но их инженерные особенности – все-таки ее автор – "Москва глазами инженеров".

Раньше, рассказывая об утраченной архитектуре, экскурсоводам приходилось показывать фотографии. Это не так интересно, как визуализировать все в 3D. Утраченные городские объекты – феномен, который всех интересует. При работе над этой экскурсией с виртуальной реальностью мы отталкивались в первую очередь от простоты создания 3D моделей. Например, Церковь Николая Чудотворца "Большой Крест" на Ильинке не вошла, потому что ее очень сложно воспроизвести: много резных наличников и других мелких деталей. И таких объектов много. Несмотря на это, получился интересный маршрут: из центра Москвы через все крепостные кольца столицы.

Айрат Багаутдинов
экскурсовод

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать