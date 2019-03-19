Город, который мы потеряли: экскурсия по исчезнувшей Москве в VR-очках

У образовательного проекта "Москва глазами инженера" новинка – автобусная экскурсия с виртуальной реальностью "Москва. Путешествие во времени". Здесь не просто возят по городу и рассказывают, что "тут была Сухарева башня, но ее снесли, а тут красовалась стена Китай-города, но, как видите, ее тоже нет", а реально показывают. Вся фишка экскурсии в VR-очках: участники перемещаются прямо в них, слушают истории про утраченные памятники архитектуры (и не только) и видят их своими глазами в 3D (не без помощи компьютерной графики, конечно).

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Что увидите? Сухаревскую башню, которую снесли еще в 1930 году, допожарный Кремль, Китайгородскую стену, Красные ворота, Алевизов ров, засыпанный два столетия назад.

Цель экскурсии – показать, как выглядела бы столица, если бы все утраченные (читать – снесенные) сооружения сохранились, и объяснить, зачем вообще от них избавились. Во время экскурсии расскажут не только историю зданий, но их инженерные особенности – все-таки ее автор – "Москва глазами инженеров".