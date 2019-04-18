Машков – неотразимый олигарх. "Миллиард" и другие кинопремьеры недели

Премьеры недели с кинокритиком Егором Москвитиным: Владимир Машков изображает Джорджа Клуни, на горизонте назревает еще одна буря масштаба "Сумерек", Джуди Денч шпионит в пользу русских, а на Netflix выходит фильм для глухих.

Фото: Central Partnership

Попытка сделать "11 друзей Оушена" по-русски – с Владимиром Машковым вместо Джорджа Клуни и Монако вместо Лас-Вегаса. Циничный, но неотразимый олигарх, записавший все активы на партнера, после смерти товарища остается ни с чем: его банк переходит к дочери покойного. Чтобы вернуть дело всей жизни, предприниматель зовет на помощь своих многочисленных бастардов. Оказывается, в лихие девяностые ушлый врач продавал биологический материал знаменитого бизнесмена страждущим женщинам со всей страны, так что теперь у него много одаренных отпрысков. Причем все они как на подбор: хакеры, взломщики, бандиты, психологи, инженеры. И вот эти "дети лейтенанта Шмидта" решают по его просьбе ограбить его же собственный банк. Звучит забавно, и в фильме есть минимум дюжина уморительных сцен (а также харизма Машкова и смешные рифмы с картинами "Папа" и "Вор"), но в целом кино получилось провальным. И это тот случай, когда хочется не злорадствовать, а искренне горевать из-за нереализованного потенциала.