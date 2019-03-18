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Культура

18 марта, 11:38

Сергей Жилин и "Фонограф-Симфо-Джаз" исполнят в Доме музыки легендарные мелодии XX века

культура

Самые популярные композиции прошлого столетия прозвучат в исполнении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 24 марта.

Фото предоставлено организаторами

"Фонограф-Симфо-Джаз" за последние десять лет по праву завоевал звание одного из самых популярных коллективов России. Без него уже невозможно представить себе ни джазовую жизнь Москвы, ни музыкальные телепроекты Первого канала. С "Фонограф-Симфо-Джазом" сотрудничают десятки звезд, в том числе Лариса Долина, Хибла Герзмава, Александр Градский, Тамара Гвердцители и многие другие. Про свой оркестр Сергей Жилин говорит так: "Это прочное содружество ярких индивидуальностей".

В Доме музыки прославленный коллектив под управлением маэстро представит уникальную программу, в которую вошли хиты со всех уголков планеты – настоящие символы своего времени, а также композиции, которые претендуют на звание легендарных уже в новом тысячелетии. "Легендарные мелодии XX века" – это коллекция самых популярных мелодий и мастерских импровизаций: все от классики и джаза до рок-н-ролла и фанка.

24 марта, 19:00
Светлановский зал ММДМ

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