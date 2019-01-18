Цирковой спектакль "Пассажиры": что это, зачем идти

Мировая премьера спектакля "Пассажиры" канадского цирка "7 пальцев" пройдет на этой неделе в "Московском театре мюзикла". Знаменитая монреальская труппа решила начать гастроли с России. Мы посмотрели "Пассажиров" и рассказываем, что к чему.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Этот спектакль – цирк и не цирк, театр и не театр. "Эта постановка – жанровый микс, который нарушает все грани искусства, ведь это, как жизнь. Но ближе она все-таки к первоклассному, высокохудожественному цирку о людях и о том, как они живут", – отметил худрук "Московского театра мюзикла" Швыдкой.

В спектакле задействовано восемь "пассажиров", все они акробаты, гимнасты и эквилибристы. Действие начинается в поезде, вернее, на стульях, которые внешне напоминают вагонные сидения. Из звуков – только тяжелое дыхание актеров и ритмичный стук колес. Попутчики пока что не знакомы, но через пару минут они узнают друг друга и заговорят, но только не словами, а на языке жестов, танцев и акробатических трюков, и будут дискутировать еще полтора часа. Декораций нет, вместо них – видеопроекции, которые подсказывают, что происходит на сцене. Например, гимнастка обматывается воздушным полотном и довольно эмоционально исполняет финты. Это красиво, но смысл непонятен. А видеоряд объясняет: героиня одна едет в поезде и плачет. Или: на сцене две влюбленные пары с чемоданами обнимаются в танце под грустную мелодию, а видеопроектор крутит кадры с расписанием отправления поездов. И сразу ясно – прощаются. Такие ассоциации помогают без слов понять сюжет, но иногда реплики все-таки звучат, но только в том случае, когда язык танца и ролики уже бессильны передать идею. Кстати, все диалоги – на английском, но с русскими субтитрами: по обе стороны сцены висят табло с бегущими строчками диалога.

Режиссер спектакля и его хореограф – Шена Кэролл, ранее она ставила номер для 84-й премии "Оскар" (2013 год) и цирковое шоу Queen of the Night в Нью-Йорке. У нее даже есть награда Drama Desk (самая престижная американская премия за бродвейские и офф-бродвейские спектакли), Кэролл получила ее за хореографию постановки "Следы" для коллектива "7 пальцев". Шена Кэролл – один из семи основателей этого театра-цирка (отсюда и название проекта). В Россию "7 пальцев" впервые приехал в 2014 году: он участвовал в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. С тех пор театр-цирк регулярно посещает Москву с гастролями: в 2015-м показывал спектакль "Кухня. Откровения", а в 2017 – мюзикл "Принцесса цирка".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Вообще спектакль – истории главных героев о прошлом и будущем, расставаниях и встречах, любви и ненависти. Отсюда и место действия – поезд. "Когда вы сидите в купе со случайным попутчиком, то готовы рассказать ему всю свою жизнь, потому что знаете, что выйдете отсюда и никогда с ним больше не встретитесь. Поэтому и спектакль – история о человеческой жизни, одиночестве и о том, как людям хочется любви", – объясняет Михаил Швыдкой.



Конор Уайлд гимнаст, актер Основная идея "Пассажиров" – изучение феномена поезда. Мы начали работать над постановкой с воспоминаний о своих вагонных историях, поэтому спектакль – метафора жизни. В его основе – путешествие в поезде, где люди не выбирают себе попутчиков, их сводит судьба: все встречи – абсолютная случайность. Герои постановки знакомятся, рассказывают друг другу истории, но все равно остаются одинокими. И все будут говорить до тех пор, пока поезд жизни не остановится.



Спектакль будет идти в "Московском театре мюзикла" ежедневно в течение трех недель, до 9 февраля

Ксения Сергиенко