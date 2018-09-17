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Москва 24

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Культура

17 сентября, 13:56

Первый после Бэнкси: Шепард "OBEY" Фейри нарисовал граффити на фасаде трамвайного депо

культура город

В рамках Биеннале искусства уличной волны "Артмоссфера" пионер стрит-арта Шепард Фейри украсил муралом фасад трамвайного депо имени П.Л. Апакова на Мытной. Главную выставку Биеннале можно увидеть в ЦСИ Винзавод до 14 октября. О новой работе художника и его творчестве на грани между панком и мейнстримом – в репортаже портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В конце 1980-х на улицах Америки появилось граффити с суровым портретом рестлера Андре Великана и лаконичной подписью: "Повинуйся". Его создал совсем юный художник Шепард Фейри.

Неожиданно для всех, в том числе и для создателя, работа стала настоящей сенсацией, заставившей говорить о стрит-арте, как о полноценной форме искусства. То, что еще вчера было преступлением, оказалось в каталогах ведущих аукционных домов по соседству с признанными мастерами.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Годы спустя, художник внес свою лепту в победу Барака Обамы на выборах президента США. Постер Hope ("Надежда" – прим. ред.) стал одной из лучших агиток в истории и во многом определил исходы выборов.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Из уличного художника Шепард переквалифицировался в успешные дизайнеры. Сейчас его работы используют успешные бренды, а его графика красуется на обложках самых продаваемых альбомов.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сам Фейри не скрывает своих симпатий к левым политикам и не без гордости называет себя панком. А еще – социалистом и не работает с компаниями, загрязняющими окружающую среду.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Так, в начале 1990-х Obey отказался от привлекательных контрактов с табачными фирмами и нефтеперерабатывающими компаниями. "Мне есть чем заняться. А эти корпорации не соответствуют моим этическим принципам".

В рамках Биеннале искусства уличной волны "Артмоссфера" в Москве Шепард Фейри расписал знаменитое трамвайное депо. Его новый мурал называется "Туннельное зрение". Подпись под ним гласит: "Искусство должно распространяться повсюду".

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Как говорит сам автор, граффити должно напомнить о том, что искусство принадлежит всем и каждому. Оно должно расширять наши представления о мире, а не становиться средством пропаганды.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

А совсем скоро, 19 сентября, открывается персональная выставка Фейри "Форс-мажор". Увидеть работы художника смогут посетители Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

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