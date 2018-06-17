Летнее чтение: книжные новинки для всей семьи

Массовый читатель, как правило, скептически относится к современной литературе. Книжный рынок явно перегружен, в потоке продукции легко пропустить что-то действительно ценное. Но сегмент семейной литературы, впрочем, стабильно держит высокую планку, а современные детские книги легко могут заинтересовать и взрослых.

Редакция портала Москва 24 попросила экспертов и участников книжного рынка рассказать о самых интересных новинках литературы для семейного чтения.

Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес. Алиса за зеркалом"

Издательство: "Самокат"

Кирилл Захаров, главный библиограф Российской государственной детской библиотеки:

"Самокат" решили, как всегда, всех удивить и издать новый перевод "Алисы", выполненный Евгением Клюевым. К этому можно по-разному относиться, но, в любом случае, прочитать будет не бесполезно. И в этой книге есть интересные картинки, нетипичные. Их выполнила голландская художница Флоор Ридер.

"Алису" по-разному иллюстрировали, но в данном случае получилась абсолютная психоделия. Местами картинки сделаны топорно, и в этом есть свое очарование наивности. Это напоминает эксперименты советских иллюстраторов 1920-х и 1930-х годов. Кэрролл вдохновлял сюрреалистов, тот же Андре Бретон в своем манифесте кланялся ему.

Туве Янссон. "Муми-тролли". Полное собрание комиксов в пяти томах

Издательство: Zangavar Books

Ульян Чесноков, автор телеграм-канала Zero History:

Муми-тролли известны почти любому, ведь многие из нас читали книги и даже смотрели мультики об этих созданиях. Однако у творчества Туве Янссон есть одна менее известная сторона, открывшая их мир с новой стороны.

Комиксы о муми-троллях впервые появились в виде газетных стрипов (коротких комиксов на несколько кадров) через несколько лет после выхода первых книг о Муми-доле и его обитателях. Из-за особенностей медиума они максимально обособлены и лишь формально связаны в общие истории, книгу можно читать с любой страницы.

Персонажи описаны более выпукло, их черты характера выражены сильнее, из-за чего даже известные персонажи стали выглядеть несколько иначе. Если книги Янссон предназначены для детей, но их оценят и взрослые, то комиксы, наоборот, направлены на взрослую аудиторию и могут понравиться детям. А ненавязчивый юмор и простота изложения привлекут и любителей муми-троллей, и тех, кто только знакомится с ними, и даже тех, кто до этого вообще не читал комиксы.

Стэн Ли, Мебиус, Дж. Майкл Стражински, Эсад Рибич, "Жизнь и смерть Серебряного Серфера"

Издательство: Parallel Comics

Максим Чумин, издатель:

Мы выбрали две абсолютно противоположные истории – "Притча" и "Реквием". И в таком диссонансе между ними заключена самая важная для нас деталь сборника.

"Притча" – это повесть Стэна Ли про подвиг Серебряного Серфера, о спасении Земли. А "Реквием" – драматическая история от Майка Стражински, который абсолютно другой писатель другой эпохи, другого стиля. Он написал повесть про последний подвиг Серебряного Серфера. В книге собраны начало и конец его пути, в которых он полностью раскрывается как благородный, абсолютно непонятный человечеству герой, который спасает окружающих вопреки тому, какое человечество на самом деле.

Уго Пратт. "Корто Мальтезе. Баллада соленого моря"

Издательство: "Бумкнига"

Ульян Чесноков, автор телеграм-канала Zero History:

В прошлом году "Балладе соленого моря" исполнилось 50 лет – это солидный возраст для комикса​, а​ его герой давно​ стал культовым для этого вида искусства. ​Опытный моряк​ и авантюрист, ​обаятельный пират и романтик, философ и искатель приключений​ ​Корто Мальтезе​ собрал в себе все характерные черты ​персонажей приключенческих романов.

В 29 книгах он объехал весь мир и своими поступками вдохновлял не одно поколение читателей​. Наконец​ помечтать о подобных приключениях может и российский читатель: юбилей книги и ее автора издательство "Бумкнига" отметило выпуском первой из них.

Это самая приземленная книга из всей серии, в ней Уго Пратт только начинает формировать мифический облик Мальтезе, путешествующего во времени и пространстве. Как и свой возможный прообраз, великий комбинатор Остап Бендер​, он появляется из ниоткуда и ввязывается в захватывающее противостояние немецких, британских и японских моряков, русского капитана Распутина и таинственного лидера пиратов Монаха.

Крэйг Томпсон, "Космические лепешки"

Издательство: "МИФ"

Крэйг Томпсон, автор "Космических лепешек", известен, в первую очередь, своими "взрослыми" работами, получившими множество наград. Это "Хабиби", посвященный проблемам социума Востока с его строгими правилами, и "Одеяла" – пронзительный и очень эмоциональный автобиографический комикс.

И хотя "Лепешки", в первую очередь, нацелены на детскую аудиторию, они не роняют прежний уровень – это не просто развлекательное чтиво о приключениях девочки в космосе: в нем затрагиваются весьма взрослые проблемы семьи, дружбы и взаимоотношений.

Томпсон создал удивительно красочный и разнообразный мир с легким налетом ретрофутуризма, следить за которым очень интересно. Мы видим и социальное расслоение, и ксенофобию, и экологические проблемы, с которыми сталкивается героиня Вайолет, разыскивающая своего отца вместе с друзьями. Именно спасению семьи и обретению новой посвящен этот добрый, красивый и в то же время серьезный комикс.

Хоуп Ларсон, Ребекка Мок, "Тайна ножа и часов"

Издательство: "МИФ"

"Тайна ножа и часов" прекрасно подойдет тем, кто в детстве под одеялом с фонариком зачитывался книгами Жюля Верна, Майн Рида и Рафаэля Сабатини, и их детям. Это достойный наследник плеяды приключенческих романов, созданный двумя женщинами – сценаристкой Хоуп Ларсон и художницей Ребеккой Мок.

Как и "Космические лепешки", он тоже посвящен поискам семьи, но уже совсем в другом антураже. Приключения в южных морях, пиратские нападения, клады и сокровища, интриги и авантюры, в которые попадают подростки-близнецы Александр и Клеопатра в поисках отца, создают тот классический набор, за который все любят этот жанр.

Но авторы не забывают и про эмоции своих персонажей: в комиксе достаточно много разговоров, воспоминаний и просто их отношений друг с другом, с друзьями и врагами. Стоит предупредить, что книга очень объемная, 500 страниц для комикса – это действительно очень много, но он того стоит.

Витезслав Незвал, "Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт"

Издательство: "Мелик-Пашаев"

Кирилл Захаров, главный библиограф Российской государственной детской библиотеки:

Очень странная книжка, точно не для каждого. Она, во-первых, очень большая, не каждый ребенок или взрослый будет ее читать. Но тот, кто ее полюбит, то от всего сердца и надолго. Это бесконечное попадание героев в разные странные ситуации, встречи с разными странными существами.

Читатель, который хочет каких-то итогов, выводов – он их, скорее всего, там не обнаружит. Но если человек нацелен на то, чтобы наслаждаться странностями, то эта книга для него на сто процентов и даже больше. Наслаждаться историями, которые пишут герои книги, можно до бесконечности.

Иллюстрации в новом издании очень нетипичные. Рисунки делал известный художник-концептуалист Виктор Пивоваров. Очень интересно сравнить иллюстрации с его "взрослым" творчеством. Понятно, что это связано с передовыми, авангардистскими вещами, но при этом "Анечка-Невеличка" – детская книга. Переиздание вообще очень интересно демонстрирует связь между взрослым, серьезным творчеством и детским, игровым. Хороший повод подумать о том, как это все на самом деле взаимосвязано.