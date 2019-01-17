10yearschallenge: что слушали москвичи в 2009-м?

Мы решили присоединиться к новой акции соцсетей и вспомнить песни, которые звучали по радио десять лет назад.

Адель

Видео: YouTube/Adele

8 февраля 2009 года многообещающая английская певица Адель получила две статуэтки "Грэмми": как "Лучший новый исполнитель" и в категории "Лучший женский поп-вокал" за трек Chasing Pavements. Эта песня, кстати, так и не стала хитом в США – всего лишь 21 место в национальном хит-параде.

Эстель

Видео: YouTube/Estelle

Другая многообещающая английская певица начала 2009-го – Эстель Фанта Свэрэй, исполнительница мегахита American Boy (записанного с Канье Уэстом). Увы, в отличие от Адель, об Эстель сегодня мало кто помнит. Дама, кстати, жива, здорова и даже в 2018-м выпустила альбом Lovers Rock.

Филипп Киркоров

Видео: YouTube/Philipp Kirkorov

В 2018 году Филипп Киркоров подарил миру "Цвет настроения синий", песню про потерю самоконтроля, благодаря которой творчество "короля поп-музыки" обнаружили подростки. Десять лет назад Киркорова слушали в основном их бабушки: в репертуаре артиста было исключительно "Ласковое солнце" и тому подобное.

Coldplay

Видео: YouTube/Coldplay

10 лет тому назад одной из самых популярных групп планеты была английская команда Coldplay, это бодрый пост-брит-поп с текстами о том, что доброта способна творить чудеса. В 2019-м Coldplay продолжает оставаться одной из самых популярных групп планеты и петь про силу доброты. Есть огромная вероятность, что и в 2029-м Coldplay отметят 33-летие в том же статусе.

Burito

Видео: YouTube/xmatax

Создатель одного из самых востребованных танцевальных проектов 2010-х Burito – Игорь Бурнышев. В 2009-м он тоже был очень популярным, правда, в качестве участника другого проекта – "Банд’Эрос". Помните, дифирамбы гламуру – "Про красивую жизнь" и "Манхэттен"?

Баста

Видео: YouTube/ТО "Gazgolder"

10 лет назад Василию Вакуленко было 28 лет. Он выступал под псевдонимом Ноггано и, наверное, даже не предполагал, что когда-то ему придется заниматься судейством в народном шоу "Голос".

Леди Гага

Видео: YouTube/Lady Gaga

Ровно 10 лет назад песня Just Dance, дебютный сингл молодой певицы из Нью-Йорка, достигла первого места в мировых хит-парадах. Сегодня поп-дива сконцентрирована в основном на кинокарьере: 22 января Леди Гага получит как минимум одну номинацию на "Оскар–2019" (за участие в фильме "Звезда родилась").

Максим Тувим