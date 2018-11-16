Неаполитанский квартет НВО: для кого долгожданная экранизация "Моей гениальной подруги"

В понедельник канал HBO представляет долгожданную экранизацию бестселлера Элены Ферранте "Моя гениальная подруга". Первые две серии показали на минувшем кинофестивале в Венеции, критики и зрители выразили сдержанное недоумение.

Фото: Eduardo Castaldo /Venice International Film Festival

Первые числа сентября. Узкие венецианские улочки, мальчишки умудряются пасовать друг другу мяч, ведут к остановке парома, что возит желающих на остров Лидо, где и проходят фестивальные показы. Кажется, что Италия зайдет в зал вместе с тобой, но ощущение остается за дверью.

"Моя гениальная подруга" – долгожданная экранизация бестселлера едва ли не главной итальянской романистки последних лет Элены Ферранте. История дружбы подруг из Неаполя начинается в наше время, когда обеим – за шестьдесят. Одна из них пропадает, вторая начинает записывать свои воспоминания. Следующие несколько тысяч страниц – красочный и местами аляпистый флешбек, полный радостей и горестей непрекращающегося соревнования между талантливой Лену и одаренной Лилой. И секрет так и остается нераскрытым: кто же та самая "гениальная подруга" из названия? Четыре тома – аккурат на четыре сезона, где первый – про детство и отрочество.

Реплики в венецианской очереди ожидающих премьеру не подвержены скепсису, скорее, это осторожное ожидание. Вполне объяснимо, ведь это первый проект HBO на иностранном языке за всю историю существования канала, и более того, герои говорят на старинном неаполитанском диалекте, а поэтому показ во всех странах будет сопровождаться исключительно субтитрами (кстати, права проданы на 56 территориях).

Фото: Eduardo Castaldo /Venice International Film Festival

Продюсером сериала выступил Паоло Соррентино, что, правда, не сказалось на художественном исполнении. Бедность героев отчего-то формулируется через бедность визуальную, назвать рифму удачной не получается. Локации и костюмы – реквизиторы и гримеры явно перестарались – в зале сдержанное недоумение. Оно и неудивительно – старинные венецианские улочки, по которым шла на показ аккредитованная пресса, куда богаче и живее, чем в Неаполе на экране. Сериал дорогой: для съемок возвели целый квартал, четырнадцать многоквартирных домов, но ни это, ни полторы тысячи пошитых костюмов не спасают "Мою гениальную подругу" от ощущения, что это не многосерийный фильм, каким мы привыкли его видеть стараниями того же HBO, а мыльная опера конца девяностых.

Тем обиднее, что для съемок привлечен один из самых титулованных молодых итальянских режиссеров Саверио Костанцо, обладатель главного приза фестиваля в Локарно за дебютный фильм "Личное" и отмеченный тремя призами (приз ФИПРЕССИ и главным актерам) за "Голодные сердца" в той же Венеции четыре года назад. Возможно, роман про девочек – не самый подходящий для него материал. Оператор Фабио Ченкетти уже работал с Костанцо, а также с Бертолуччи на "Мечтателях". Однако авторский подход не срабатывает – там, где могла бы быть история в духе Пазолини, остается одно разочарование, несмотря на очевидные попытки обойтись без клише. Тутто бене, усатый автомеханик под "Фиатом" и развивающееся на ветру белье на веревке? Было бы хоть весело, но сериал для этого слишком ленив.

Фото: Eduardo Castaldo /Venice International Film Festival

Итальянское кино сороковых и пятидесятых вошло в историю как расцвет неореализма. Росселлини Висконти и Витторио Де Сика удивительно точно отражали нравы и дух послевоенного мира Апеннин. "Моя гениальная подруга" лишена, ладно, атмосферы, но еще – искреннего интереса со стороны сценаристов и режиссера к своим героям. И, безусловно, со стороны шоураннера. Сериал не работает ни как экранизация итальянского романа, ни даже как туристический буклет. Нельзя выстроить достоверный рассказ на общих местах, без деталей, говорящих о героях больше, чем пыль нищего Неаполя и найденные бутафорами игрушки 1958 года.

Сложно сказать, кому может приглянуться картинность и некая "деланность" сериала. Это, скорее всего, не так важно, если сосредоточиться на сюжете или игре молодых актрис. Те, кто любят роман, вероятно, посмотрят сериал и без рекомендации. Для тех, кто не читал Ферранте, это точно не лучший способ приобщиться. "Моя гениальная подруга" – открытка, но не сделанная с любовью и большим чувством прекрасного, а бездушная штамповка из тех, что продаются на любой неаполитанской площади.





Видео: YouTube/moretv

Денис Виленкин