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Культура

16 августа, 12:50

Фотовыставка "Планета Москва–2018" откроется в "Зарядье" 18 августа

культура выставки город

18 августа в 12:00 в парке "Зарядье" (на территории Малого амфитеатра) откроется выставка конкурса городской фотографии "Планета Москва–2018". На мероприятии представят 100 работ победителей и финалистов творческого состязания.

Фото: moscowplanet.ru/Иван Губанов

"В этом году за победу в конкурсе боролись 500 участников из России, Китая, Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана, приславшие около трех тысяч работ", – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

18 августа жюри назовет имена победителей в четырех номинациях: "Архитектура", "Пейзаж", "Москва и москвичи. Комфортный город" и "Динамика мегаполиса". Там же будут вручены награды победителям интернет-голосования "Народный выбор" и "Активный гражданин", а партнеры "Планеты Москва" приготовили специальные призы.

Фотографии конкурсантов оценивало профессиональное жюри во главе с Сергеем Левкиным. В состав жюри вошли директор "Мультимедиа Арт музея" Ольга Свиблова, директор "Музея Москвы" Алина Сапрыкина, руководители фотослужб ведущих российских СМИ – ТАСС, "Коммерсанта", "Вечерней Москвы", "Известий", Международной гильдии профессиональных фотографов, Союза фотохудожников России.

Победитель номинации "Народный выбор" определялся в ходе интернет-голосования, которое прошло на странице департамента градостроительной политики в социальной сети Фейсбук. Кроме того, на электронной площадке "Активный гражданин" прошло голосование за работы конкурсантов в номинации "Москва и москвичи. Комфортный город".

В церемонии открытия выставки и награждения победителей примут участие: руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин и председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Вячеславовна Шинкарук.

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