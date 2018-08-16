Возвращение Mamma Mia и "Слендермен". Главные премьеры недели

Алексей Воробьев в русско-американском хорроре, Дэниел Рэдклифф в полном наркотиков самолете, исповедь содержанки и продолжение мюзикла по песням группы ABBA. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Фото: ТАСС/YAY

Любители мюзиклов и группы ABBA наконец дождались продолжения кинохита 2008 года. Под слоганом "Мы покажем вам жаркое лето!" в прокат выходит Mamma Mia! 2, фильм, наполненный солнцем, морем, ностальгией и бессмертными хитами шведского квартета. В звездном кастинге к Мэрил Стрип прибавились Энди Гарсиа, Лили Джеймс и Шер в роли бабушки Софи. В этот раз действие разворачивается сразу в двух временных пластах, так что кроме продолжения уже знакомой истории зрители узнают много нового о прошлом Донны, ее молодости, романтическом путешествии в Грецию и встречах с каждым из вероятных отцов Софи, которая в этом фильме сама готовится к роли матери.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

"Аксель" – полнометражный дебют Оливера Дэйли, фантастическая история дружбы юного мотоциклиста Майлза и найденной им собаки-робота Акселя (высокотехнологичной военной разработки, обладающей искусственным интеллектом и способностью к развитию). Когда приходит время возвращать Акселя его создателям и законным владельцам, Майлзу приходится принимать непростое решение – сделать то, что велит закон, или остаться верным дружбе, связывающей его с роботом, уже успевшим стать ему преданным другом.



Видео: YouTube/Megogo Distribution

"Опасное задание" – фильм шведского режиссера Йеспера Гансландта, фактически представляющий собой "бенефис" Дэниела Рэдклиффа. На протяжении часа его герой, пилот Шон Хаггерти, будет пытаться добраться в нужное место на самолете, полном наркотиков. Далекий от дел наркокартеля пилот соглашается на незаконное дело по причине острой нужды в средствах – именно деньги, обещанные за выполнение работы, помогут спасти его тяжелобольную жену.

Несмотря на интригующий синопсис, фильм успел разочаровать как критиков, так и зрителей за рубежом – последние оценили его в 3.60 из 10. Но среди огромного количества негативных встречаются и положительные рецензии, так что поклонникам Рэдклиффа, возможно, стоит рискнуть.



Видео: YouTube/Kinologistika

"Слендермен" – высокая, неестественно вытянутая фигура без лица и четких целей, преследующая детей и подростков, загадочно исчезающих вскоре после ее появления. "Тонкий человек" (именно так это переводится с английского) "родился" в 2009 году на одном из форумов и быстро стал известным интернет-мемом. В той же роли он выступает и в фильме – главные герои, подростки из маленького городка в Массачусетсе, зачарованные легендой о Слендермене, пытаются доказать, что его не существует. До тех пор, пока один из них не пропадает при загадочных обстоятельствах...



Видео: YouTube/HD Трейлеры

"Горные огни" – российско-американо-испанский хоррор, одну из главных ролей в котором исполнил Алексей Воробьев. По сюжету группа американских студентов приезжает в Сибирь, чтобы навестить семью своей загадочно погибшей однокурсницы. Там они знакомятся с местным шаманом, который предлагает совершить ритуал примирения, а в результате выпускает на волю злой дух, начинающий поочередно вселяться в героев. Чтобы выжить, им предстоит вычислить настоящего убийцу девушки – ведь он находится среди них.



Видео: YouTube/Central Partnership

"Потерянное отражение: Исповедь содержанки" – экспериментальный фильм Елены Жигаевой, являющейся в то же время сценаристом и продюсером картины. Изначально планировавшийся как документальный калейдоскоп рассказов, в конечном итоге этот фильм перерос в историю девушки, переехавшей в Москву в поисках лучшей жизни и вскоре оказавшейся в золотой клетке на содержании у состоятельного мужчины. Одной из главных тем фильма является болезненная зависимость людей друг от друга.

Картина снималась без четкого сценария, сама создательница признается, что на данный момент "Потерянное отражение" – самый честный и откровенный из всех ее фильмов.



Видео: YouTube/UralKinoFest

My Generation – ностальгическое путешествие в Лондон 1960-х годов под предводительством легендарного Майкла Кейна. Эпоха, во время которой правом определять мироощущение и задавать моду по всему миру завладела молодежь, время ярких цветов, коротких юбок, громкой музыки, борьбы за мир и самых первых и масштабных музыкальных фестивалей показано на примере "свингующей" столицы Великобритании. Вместе с актером, взлет карьеры которого пришелся именно на это время, зрители увидят шестидесятые с новой стороны и узнают, что именно сделало эпоху особенной. Для любителей документалистики, рок-н-ролла и британской музыки – обязательно к просмотру.



Видео: YouTube/Pioner Cinema

Лиза Минаева