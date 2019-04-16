Мюзиклы, романсы и хиты эстрады в исполнении Ильдара Абдразакова и Аиды Гарифуллиной

Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина готовятся к первому совместному сольному концерту, который пройдет 23 мая в Москве в Crocus City Hall. Зрители увидят необычную для оперных исполнителей программу в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Фабио Мастранджело. Концерт будет состоять из двух отделений, одно из которых кроссоверное, что предполагает исполнение репертуара разнообразных жанров, в том числе мюзиклов и эстрадных композиций советского периода.

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"С Ильдаром мы выступали вместе только в оперных театрах, несколько недель назад завершили выступления в "Метрополитен опере" в Нью Йорке, – рассказала Аида Гарифуллина. – Наш концерт 23 мая в Crocus City Hall – это необычный эксперимент, яркая импровизация! Уже сейчас могу сказать, что мы выйдем за рамки оперного жанра – в программе будут и знаменитые итальянские песни (Ti voglio tanto bene, Non ti scordar di me, Occhi di fata) бродвейские мюзиклы (песня Марии из "Вестсайдской истории" и Belle из мюзикла Notre Dame de Paris), русские романсы и хиты советской эпохи ("Нежность", "Синяя вечность", "Ноктюрн")".

По словам певицы, из оперного репертуара будут дуэты из Дон Жуана и оперетты "Веселая вдова" и несколько известных итальянских арий Россини и Пуччини. "Я рада снова выступить в Москве в таком необычном формате, очень ждем всех 23 мая в Crocus City Hall!", – добавила она.