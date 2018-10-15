Москва онлайн покажет, какие смыслы прятал Босх в своих картинах

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Что мы знаем о художнике под псевдонимом Иероним Босх, современнике Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело? Нидерландский художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Жил, примерно, в 1450-1516 годы. А что еще? Загадочная личность живописца и символические замысловатые полотна уже много десятков лет интригуют обывателей и вдохновляют исследователей на новые догадки и открытия.

16 октября на культурной платформе "Синхронизация" искусствовед, преподаватель теории и истории изобразительного искусства Наталья Вострикова расскажет о личности художника и тайных смыслах его картин. Слушатели узнают:



как выгодная женитьба открывает путь в высшее общество и за что художника любили соседи;

почему его работы так много подделывали и как отличить подлинник от копии;

кто создавал символы на картинах – христианин, еретик, алхимик или сумасшедший;

как работы Босха повлияли на продолжателей и подражателей.