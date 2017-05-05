Главный экспонат: в чем идти на выставку Фриды Кало и Диего Риверы

В Манеже проходит первая московская выставка, посвященная творчеству мексиканской художницы Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы. Специально для тех, кто хочет почувствовать себя Фридой "на час", предлагаем прийти на выставку в вещах, на которые вдохновила дизайнеров Кало.
Визуальный код Фриды Кало – красочная, многослойная одежда, расшитые сорочки, массивные аксессуары и цветочные ободки. Сегодня ее образ – уже мейнстрим. А монобровь и усики, которые Фрида часто подкрашивала черной краской, – вообще иконический знак художницы, в который влюбились феминистки. Так что, если хотите стать "главным экспонатом" на выставке, смело подрисуйте себе хотя бы монобровь (пока будете стоять в очереди на выставку, кто-нибудь точно оценит ваш юмор). Если не готовы к эпатажу, можно использовать более тривиальные варианты.
Пальто MAOZOO SHOP
13 000 рублей
Фото: nechegonadet.ru
Брошь Frida, бренд "НечегоНадеть"
Материал: органическое стекло Plexiglas
Размер: 5x4
1900 рублей
Рядом с украшением Frida – белая брошь в форме руки, что довольно символично. В 1939 году Пабло Пикассо в знак восхищения перед художницей подарил Фриде Кало серьги – кисти рук. Впоследствии они стали любимым аксессуаром художницы. Так что брошь в форме руки здесь не случайна.
Бабочка "Автопортрет с обезьяной и попугаем", магазин chinup-chinup.com
Ручная роспись
2000 рублей
Куртка из винтажного денима с вышивкой, капсульная коллекция MASTERPEACE
Цена по запросу
Фото: flowerme.ru
Ободок для волос "Камелии", бренд Flower me
Шелк
28 000 рублей
Фото: katyadobryakova.ru
Куртка Woman with cat denim, бренд KATЯ DOBRЯKOVA
23 325 рублей
Ксения Сергиенко