Главный экспонат: в чем идти на выставку Фриды Кало и Диего Риверы

В Манеже проходит первая московская выставка, посвященная творчеству мексиканской художницы Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы. Специально для тех, кто хочет почувствовать себя Фридой "на час", предлагаем прийти на выставку в вещах, на которые вдохновила дизайнеров Кало.

Визуальный код Фриды Кало – красочная, многослойная одежда, расшитые сорочки, массивные аксессуары и цветочные ободки. Сегодня ее образ – уже мейнстрим. А монобровь и усики, которые Фрида часто подкрашивала черной краской, – вообще иконический знак художницы, в который влюбились феминистки. Так что, если хотите стать "главным экспонатом" на выставке, смело подрисуйте себе хотя бы монобровь (пока будете стоять в очереди на выставку, кто-нибудь точно оценит ваш юмор). Если не готовы к эпатажу, можно использовать более тривиальные варианты.

Пальто MAOZOO SHOP

13 000 рублей

Фото: nechegonadet.ru

Брошь Frida, бренд "НечегоНадеть"

Материал: органическое стекло Plexiglas

Размер: 5x4

1900 рублей

Рядом с украшением Frida – белая брошь в форме руки, что довольно символично. В 1939 году Пабло Пикассо в знак восхищения перед художницей подарил Фриде Кало серьги – кисти рук. Впоследствии они стали любимым аксессуаром художницы. Так что брошь в форме руки здесь не случайна.

Бабочка "Автопортрет с обезьяной и попугаем", магазин chinup-chinup.com

Ручная роспись

2000 рублей

Куртка из винтажного денима с вышивкой, капсульная коллекция MASTERPEACE

Цена по запросу

Фото: flowerme.ru

Ободок для волос "Камелии", бренд Flower me

Шелк

28 000 рублей

Фото: katyadobryakova.ru

Куртка Woman with cat denim, бренд KATЯ DOBRЯKOVA

23 325 рублей

Ксения Сергиенко