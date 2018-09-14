Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – о планах на юбилейный сезон

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко открыл юбилейный 100-й сезон. О планах и ближайших премьерах – в материале портала Москва 24.

Об оперных премьерах

Одно из главных событий в опере – это возобновление "Войны и мира" Сергея Прокофьева (дирижер – Феликс Коробов, режиссер – Александр Титель, художник – Владимир Арефьев). Премьера намечена на 14 сентября. Это самая грандиозная и знаменитая опера Прокофьева, в тринадцати картинах с хоровым прологом. Масштабная постановка будет идти три вечера подряд.

14 ноября состоится российская премьера "Фрау Шиндлер" Томаса Морса (дирижер – Тимур Зангиев, режиссер – Владимир Алеников, художник – Семен Пастух). А 15 февраля – мировая премьера "Влюбленного дьявола"Александра Вустина (за пультом – Владимир Юровский, режиссер – Александр Титель, художник – Владимир Арефьев).

Об "Отелло" Кончаловского и фестивале Прокофьева

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сюрприз сезона – "Отелло" Джузеппе Верди в постановке Андрея Кончаловского. Премьера запланирована на 30 мая.

А главным событием осени станет фестиваль Сергея Прокофьева. Кроме "Войны и мира", в него войдут оперы "Любовь к трем апельсинам", "Обручение в монастыре", а также балеты "Каменный цветок" и "Золушка".

О балете

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Балетная труппа представит две новых программы. Первая состоит из балетов Джорджа Баланчина ("Кончерто барокко"), Иржи Килиана (возобновление "Восковых крыльев") и мировой премьеры балета Андрея Кайдановского, название которой будет объявлено позднее.

Вторая – из российских премьер Йохана Ингера ("Прогулка сумасшедшего"), Триши Браун ("O zlozony/O composite") и Анжелена Прельжокажа ("Свадебка"). Премьеры намечены на 27 ноября и 20 апреля. Кроме того, на Малой сцене в четвертый раз пройдет проект "Точка пересечения" (февраль – март).

Столетие театра

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Специально для 100-го сезона МАМТ известный художник и дизайнер Игорь Гурович создал плакаты для премьерных и возобновленных спектаклей "Война и мир", "Чайка", "Фрау Шиндлер", "Влюбленный дьявол", "Отелло", для двух вечеров одноактных балетов, фестиваля Прокофьева, а также главный визуальный образ юбилейного сезона.

Кроме того, планируется издать иллюстрированную хронику жизни театра за 100 лет. Также в планах – открытия юбилейных выставок, Международная конференция, которая будет являться совместным проектом Музыкального театра и образовательного проекта фестиваля "Золотая маска" "Институт театра".