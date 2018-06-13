"Зеленый театр" ВДНХ: гид по самой необычной концертной площадке лета

В Москве открылась одна из самых необычных и атмосферных площадок – "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде". Вот уже второй сезон подряд здесь проходят концерты, поэтические вечера, театральные выступления. Необычная сферическая конструкция, расположение на водной глади Останкинского пруда и изысканно составленная программа делают "Сцену на воде" одной из лучших концертных площадок Москвы. И этим летом здесь снова есть что посмотреть.

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

"Неоклассики". Концерт All In Orchestra

Второй год подряд в "Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде" с большим успехом проходит серия выступлений молодых талантливых композиторов и исполнителей "Неоклассики". В этом сезоне площадка приглашает не только топовых современных артистов, но и дает шанс молодым исполнителям проявить себя. 16 июня в рамках серии здесь выступит самобытный коллектив из Петербурга All In Orchestra. Несмотря на свой статус начинающих музыкантов, участники этого проекта в разное время сотрудничали с такими исполнителями, как "Пятница", Sunsay, On-The-Go, Макс Корж, Manizha, Pavel Dovgal, Azamat, Natural Sequence и другими.

16 июня, 20:00

Вход – свободный

"Неоклассики". Концерт Ильи Полякова и Сергея Сувида

А 17 июня эстафету у петербуржцев примут молодые композиторы Илья Поляков и Сергей Сувид, которые выступят в одном концерте. Музыка Ильи отличается от всего современного фортепианного контента мощной динамикой, экспрессивностью и прямолинейностью подачи. В программу выступления композитора войдут произведения из еще не вышедшего альбома "Colors". Сергей Сувид помимо написания музыки пробует себя и в качестве участника рок-коллектива. На сегодняшний день у музыканта вышло два мини-альбома.

16 июня, 20:00

Вход – свободный

"Неоклассики". Концерт Ильи Бешевли

23 июня серия "Неоклассики" продолжится концертом композитора родом из Красноярска Ильи Бешевли. Музыка Ильи находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, она наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом. Композиции Бешевли отличает новаторский подход и легкость восприятия, именно поэтому они часто звучат в кино. Тема природы и путешествий неизменно сопровождает его творчество, большое влияние на которое оказал писатель Виктор Астафьев. Критики характеризуют композиции Бешевли как саундтрек к северному сиянию, к неизбежному наступлению зимы, к первым послезакатным звездам на небе, к искрам ночного костра.

Ах Астахова. Творческий вечер

29 и 30 июня на "Сцене на воде" пройдут творческие вечера поэтессы Ах Астаховой (настоящее имя – Ирина Астахова). Широкая известность к ней пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение "Тебя хоть там любят?" Своими смыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Равнодушных к творчеству Астаховой нет. Зрители на выступлениях проговаривают выученные наизусть строчки всем залом. В новой программе Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами достижения состояния счастья.

"Неоклассики". Сольный концерт Полины Осетинской

1 июля серию "Неоклассики" продолжит выступление знаменитой пианистки Полины Осетинской с эклектичной программой, куда будут включены произведения композиторов конца XX – XXI века. Прозвучат произведения Леонида Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла Карманова.

Мариам Мерабова и проект MIRAIF. "Сердцем к сердцу"

8 июля программу "Сердцем к сердцу" представит невероятная Мариам Мерабова и проект MIRAIF. В репертуаре певицы фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом. Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с великим Игорем Брилем. На счету у проекта MIRAIF уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы. Мариам и Армен Мерабовы – неоднократные участники джазовых фестивалей CITYJAZZ, "Усадьбы Джаз" и других крупных российских и международных проектов.

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ

Музыкальный коллектив Петра Налича

Музыкальный коллектив Петра Налича выйдет на "Сцену на воде" два дня подряд – 12 и 13 июля. Спустя четыре года музыкант возвращается на ВДНХ, уже имея статус востребованного театрального композитора и оперного артиста. Петр исполняет арию Германа в мировой премьере оперы-променада "Пиковая дама", вот уже год с большим успехом идущей в Москве, пишет музыку к театральным постановкам столичных и региональных театров. Зрители "Сцены на воде" услышат все его главные хиты: "Еду далеко", "Паровоз", "Дача", "Африка", "Давай разведемся", "Мертвый муж" и другие.

"Неоклассики". Концерт Кирилла Рихтера

14 июля состоится заключительный концерт серии "Неоклассики". Ее хедлайнером станет композитор и пианист, находящийся на авансцене российской неоклассики, Кирилл Рихтер. Его карьера началась с выступления в Колонном зале Дома Союзов. Знаменитый концертный зал Москвы, где выступали все великие советские исполнители, рукоплескал 25-летнему композитору, еще не выпустившему дебютный альбом. Уже в 2017 году Рихтер дал десятки концертов, начал писать музыку для художественных фильмов, короткого метра и театра, представил публике свой концерт с симфоническим оркестром и собрал свой первый зал-двухтысячник.

Концерт Андрея Макаревича с новым проектом Yo5

27 июля Андрей Макаревич представит свой новый сольный проект – Yo5. Вместе с ним на сцене Евгений Борец – рояль, Сергей Хутас – контрабас, Давид Ткебучава – барабаны, а также Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар Yo5 вошли песни "Машины времени" и сольных программ ее лидера.

Даниил Крамер и Денис Мажуков: "Jazz-n-roll"

28 июля две легенды джаза, Даниил Крамер и Денис Мажуков, устроят настоящий "Jazz-n-roll" на воде. Что объединяет этих знаменитых музыкантов? "Прежде всего, отношения учителя и ученика, – говорит Даниил Крамер. – Денис когда-то был моим учеником, и очень хорошим. Еще нас объединяет реальная, невыдуманная любовь к тому, что мы делаем. Мы кайфуем на сцене, и это чувствуют все, кто находится в зале. Джаз и рок-н-ролл – как отец и сын. Рок-н-ролл – гениальный ребенок джаза. Приглашаю на этот концерт всех, кто хочет омолодить свою душу и приобрести душевное здоровье".



Полное расписание концертов на официальной станице.