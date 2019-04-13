"Жизель" без штанов: как эпатировал публику Нижинский

Гала-концертом "Вацлав Нижинский. Бог танца" в Кремле отметят 130 лет со дня рождения знаменитого танцовщика и хореографа. В программе вечера – три легендарных балета, с которыми блистал Нижинский в дягилевской антрепризе: "Видение розы", где финальный прыжок танцовщика через полсцены вызывал экстаз современников, "Послеполуденный отдых фавна", с которого началась вся современная хореография, и "Шехеразада", которую покажут в восстановленных декорациях и костюмах Бакста. В преддверии концерта вспоминаем самые яркие эпизоды и эпатажные выходки Нижинского.



Леон Бакст. Вацлав Нижинский в роли китайского танцора, 1917. Иллюстрация: Wikipedia

"Жизель" без штанов

Нижинского рано полюбила публика. Его называли "царем воздуха" – во время прыжка он умел эффектно "зависать" в высшей точке. В 1911 году во время премьеры "Жизели" в Мариинском театре Вацлав вышел на сцену без штанов – в одном обтягивающем трико. Сегодня это норма для балета, но тогда поступок спровоцировал скандал. В зале была императрица Мария Федоровна, и самовольство Нижинскому не простили. Недруги, среди которых была и Матильда Кшесинская, добились увольнения артиста из театра.

Впрочем, этот случай танцовщику не навредил. Сергей Дягилев сделал его звездой "Русских сезонов" (и своим любовником). В Париже спектакли, где танцевал Нижинский ("Видение розы", "Петрушка", "Шехеразада"), неизменно собирали аншлаги. Вскоре он начал сам ставить балеты, и снова наделал немало шума. В "Послеполуденном отдыхе Фавна" и "Весне священной" Нижинский заставил балерин танцевать не на пуантах, а на всей стопе – зрители посчитали идею слишком революционной.

Внезапная свадьба

Вацлав Нижинский и Сергей Дягилев в Ницце. Фото: Wikipedia

В 1913 году танцовщик собрался на гастроли из Европы в Южную Америку. Дягилев отказался сопровождать любовника: цыганка предсказала антрепренеру смерть от воды, поэтому он панически боялся морских круизов. В поездке Нижинский неожиданно для всех женился на балерине "Русских сезонов" Ромоле Пульски, которая давно оказывала ему знаки внимания. Языковой барьер не помешал паре: Ромола не говорила ни по-русски, ни по-польски, а Вацлав плохо владел французским, поэтому предложение сделал, используя пантомиму. Свадьбу сыграли в Буэнос-Айресе с размахом: среди гостей присутствовали мэр города, министры из России и Австро-Венгрии и светские хроникеры.

Выходка стоила Нижинскому карьеры: ревнивый Дягилев уволил его из труппы и отказался от любых встреч. Из Петербурга молодожены получили телеграмму: "Ваши услуги "Русскому балету" больше не требуются. Не возвращайтесь к нам".

"Лошадка устала"

Вацлав Нижинский в балете ''Шехерезада''. Фото: Wikipedia

После изгнания из труппы у Нижинского участились приступы шизофрении. Он становился совершенно беспомощным – не мог сам даже чистить зубы. Он был вынужден уйти со сцены и следующие 30 лет лечился в клиниках для душевнобольных. Свое последнее выступление он закончил репликой: "Лошадка устала".

Ромола не бросила больного мужа и редактировала его дневники и мемуары. Благодаря ей после своей смерти "бог танца" (так окрестили его современники, хотя в мемуарах он называл себя "божьим клоуном") оказался окружен ореолом легенд. Например, Пульски распространяла слух, что на рентгеновском снимке строение ног Нижинского напоминает конечности птицы. Сегодня не всегда просто разобраться, где в ее рассказах правда, а где фантазия.

"Вацлав Нижинский. Бог танца"

18 апреля в 19:00

Кремлевский дворец

Билеты – от 500 до 15 000 рублей