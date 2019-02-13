Пусть едят пирожные: 10 идей для подарка без обязательств

Оригинальный внешний вид, красивая упаковка и безупречный вкус – рассказываем про 10 пирожных, которые могут стать подарком в День святого Валентина. А впрочем, к любому другому празднику они тоже подойдут, к тому же, не имеют явной гендерной принадлежности – мужчина тоже будет рад.

Макарони, "Пушкин"

Фото: кондитерская "Пушкин"

У кондитерской и так добрая слава, но пирожные макарони здесь прямо образцово-показательные. В меню девять вкусов, все одинаково удачны, так что советуем взять коробку и собрать туда ассорти, хотя продаются они и поштучно (по 160 рублей). Для подарка макарони упакуют в красивую черную жестяную коробочку – почти лаковую шкатулку. Главное, не жалейте денег и берите побольше, иначе свидание рискует превратиться в соревнование за последний макарон.

Тверской бульвар, 26

Трюфели и мармелад, "Метрополь"

Фото: depositphotos/ AntonMatyukha

Вот вам лайфхак: в пятизвездочных отелях почти всегда работают потрясающие кондитеры. По крайней мере, в Метрополе это точно так. Главная местная достопримечательность – конфеты: трюфели из темного шоколада с коньяком и сезонный мармелад по секретному рецепту шеф-кондитера Атиллы Сабо. Бывает со вкусом абрикоса, груши, чернослива или вишни, а зимой из яблок. Для подарка их упакуют в изящные коробочки с фирменным логотипом, обойдется все в 950–1500 рублей.



Театральный проезд, 2

Груша и апельсин, La Bottega Siciliana

Фото: La Bottega Siciliana

Пирожные в форме фруктов – груш, апельсинов, ананасов – неизменный хит кондитерской витрины в небольшом кафе при входе в ресторан. Делают их из разных муссов с фруктовыми вкусами с филигранной "скульптурной" техникой. Устроить этим пирожным фотосессию – обязательная часть покупки. Грандиозной упаковки тут не предоставят, но в фирменные коробочки ресторана, конечно, завернут.



Охотный ряд, 2, ТЦ "Модный сезон"

"Испахан", Laduree

Фото: Laduree

Для тех, кому важен бренд и красивая упаковка – тут все по высшему разряду. Классическая французская кондитерская с огромными витринами, от которых невозможно оторваться. Если хотите сделать подарок, не разменивайтесь на макарони, пусть они и визитная карточка Laduree. Берите "Испахан" – это все еще макарон, но большего размера, розовый (в цвет праздника) и очень красивый. Малина, воздушная меренга – тонкая в сборке работа, к тому же все завернут в коробку того самого фирменного фисташкового цвета, который нравится большинству девушек во всем мире. Стоит пирожное 610 рублей.



Никольская, 5/1, строение 3

Эклеры, Lamm’s

Эклеры – один из самых неподдающихся жанров в Москве, найти превосходные очень сложно, но можно попробовать. Вот совсем новое место. Маленькая семейная кондитерская, в которой витрины заставлены эклерами и капкейками. Красивая коробочка найдется наверняка, главное упакуйте ее до отказа местными эклерами. Особенно хороши фисташка с малиной – фисташкового крема положили от всего сердца, много и сочно. Сверху украсили пышными волнами крема и свежей малиной. Один только минус: все в округе про них уже прознали, так что раскупают стремительно. Эклеры продают поштучно по 260 рублей.

Новокузнецкая, 18, строение 1





"Оникс", Coffeemania

Фото: Coffeemania

В этой известной сети тортам и десертам уделяют огромное внимание – для такого дела даже снарядили отдельную команду Cake Buro, и готовят они мастерски. Хороший выбор – десерт в виде оникса. Под этот полудрагоценный камень мимикрирует одно из фирменных пирожных. Состав – мусс из белого шоколада с мраморной глазурью, в которую добавили алоэ.

Большая Никитская, 13/6, строение 1

Покровка 18/18, строение 3

И еще 16 адресов

"Фисташковый рулет", Гранд Европейский Экспресс

Фото: Гранд Европейский Экспресс

Еще один ресторан, который сделал ставку на десерты – в меню их больше 30 видов, из которых даже сложно выделить что-то одно, настолько умелые руки у кондитера. Попробуйте проверенный рецепт – "Фисташковый рулет". Меренга, воздушный крем и начинка с малиной. Готовят его не только здесь, но местные повара справляются на отлично! Стоимость десерта – 360 рублей.



Площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ "Европейский", 1 этаж

"Твикс", Coffee 42

Фото: Coffee 42

Если твоя девушка веган. В этой абсолютно ничем не примечательной кофейне скрыты настоящие сокровища – веганские батончики из шоколада, орехов, натурального меда и природных сиропов. Лучшее решение – фирменный твикс, два покрытых натуральным шоколадом батончика, с орехами и сиропом из топинамбура. Мало того, что они вкуснее любого магазинного, так еще и полезные. Шоколадный батончик обойдется в 250 рублей, но лучше брать сразу много: во-первых, они быстро кончаются в магазине, а во-вторых – незаметно съедаются дома.



Малая Бронная, 28

Ириски, YUMBAKER

Фото: YUMBAKER

Ириски – редкий для кафе жанр, но здесь они совершенно волшебные. Делают их из соленой карамели и продают аккуратными наборами. Главная ценность в качественных продуктах и свежести, так что при всей простоте они могут стать отличным подарком к празднику. Набор конфет стоит 800 рублей, можно заказать онлайн с доставкой. Красивая упаковка прилагается.

проспект Мира, 26, строение 1 (у входа в "Аптекарский огород")

Пятницкая, 66, строение 1





"Гранд Наполеон", Чайковский

Фото: Чайковский

Самый традиционный из всех предложенных вариантов. Подойдет, если нужно поздравить маму, учительницу или начальницу без лишних намеков. В "Гранд Наполеоне" еще больше крема, чем в обычном, и воздушные коржи. Впрочем, в этом классическом ресторане при филармонии в принципе чтут традиции и уделяют внимание классическим рецептам. Упаковка – тоже ничего лишнего, аккуратная фирменная коробка и пакет.

Триумфальная площадь, 4/31

Елена Полякова