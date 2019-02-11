Лучшие лекции недели с 11 по 17 февраля

Почему некоторые люди мучаются от бессонницы, зачем путешествовали первобытные люди и какие тайны хранит Бульварное кольцо?

Понедельник, 11 февраля

"Психология бессонницы – почему и для чего мы не спим"

Чем отличается сон современного жителя мегаполиса от сна деревенского человека, жившего два века назад? Как влияют наши стремления, надежды, разочарования и скорость жизни на качество сна? Что приводит к его нарушениям? Почему у одних людей бессонные ночи проходят, а других мучают всю жизнь? На эти и многие другие вопросы поможет найти ответы клинический психолог Елена Рассказова.

Парк "Зарядье"

Лекторий Заповедного посольства

Варварка, домовладение 6, строение 1

19:00

Бесплатно, по регистрации

Вторник, 12 февраля

Дискуссия на тему постконструктивизма и архитектуры 1930-х годов в СССР

Сначала руководитель Центра авангарда Александра Селиванова презентует новую книгу “Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР”, а после состоится лекция-дискуссия. Архитекторы и искусствоведы расскажут что случилось с советской архитектурой после конкурса на проект Дворца советов, объяснят когда на самом деле закончилась эпоха конструктивизма, а заодно проведут параллель между постконструктивизмом и ар-деко. В общем, ответят на все самые интересные вопросы об архитектуре последнего столетия.

Музей Москвы

Зубовский бульвар, 2

19:00

Вход свободный по регистрации

"Гастрономическое любопытство японцев"

С 2013 года японская кухня (васёку) внесена в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Что интересно, в значительной своей части она состоит из компонентов, заимствованных у других народов. На лекции вы узнаете об особенностях питания жителей Страны восходящего солнца, а также о гастрономическом любопытстве японцев.

Библиотека имени Некрасова

Бауманская, 58/25, строение 14

19:30

Бесплатно, по регистрации

Среда, 13 февраля

"Камера, мотор: как создают кино"

Все знают, что кино "снимают", но съемки – лишь малая часть сложного кинопроцесса. На этой лекции будут рассматриваться все этапы создания кино – от идеи до выхода в прокат. Вы узнаете, как строятся отношения режиссера и продюсера, можно ли отстоять свои идеи, если за их воплощение платит кто-то другой, как "спасают" фильмы на этапах монтажа и многое другое.

"Формула кино ЦДМ"

Театральный проезд, 5/1

(Центральный Детский Магазин на Лубянке, 6 этаж, зал 4)

20:00

Билеты – 900 рублей

Четверг, 14 февраля

"Современные гуманисты. Школа архитектуры и дизайна Австрии"

Австрия гордится своими архитекторами – от Рихарда Нойтры, одного из основоположников модернизма, до постмодерниста Ханса Холляйна. Кроме того, Австрия может похвастаться и своей столицей, которая олицетворяет современный подход к урбанистике. Лектор Илектра Канестри – преподаватель и куратор образовательных программ Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино.

Образовательный центр ММОМА

Ермолаевский переулок, 17

20:00

Билеты – 400 рублей

Пятница, 15 февраля

"Рихард Вагнер – великий и ужасный"

Композитор Рихард Вагнер

Вагнеровские спектакли, длящиеся по четыре часа и более, до сих пор вызывают смутные сомнения, переходящие иногда в священный ужас. Впрочем, музыкальные драмы этого композитора продолжают жить и влиять на современных слушателей. Более того, в вагнеровском мире совсем нетрудно ориентироваться, было бы желание! О Вагнере расскажет Артем Варгафтик, известный музыкальный критик и телеведущий.

Лекторий "Прямая речь"

Ермолаевский переулок, 25

19:30

Билеты – 1750 рублей

Суббота, 16 февраля

"Истории о бульварной Москве"

Московский печатный двор

Искусствовед Армен Апресян откроет посетителям Государственного исторического музея очень многие "Московские тайны" (цикл встреч так и называется). На лекции 16 февраля вы продолжите прогулку по городским бульварам, начатую еще осенью 2018 года. Традиции, приметы и легенды Бульварного кольца – Апресян знает то, чего не знает никто…

Государственный исторический музей

Красная площадь, 1

14:00

Билеты – 500 рублей

Воскресенье, 17 февраля

"Истории из жизни древних людей"

Когда-то очень давно люди постоянно кочевали по необъятным просторам планеты: переплывали моря, продирались сквозь душные джунгли Явы и пересекали ослепляющие пустыни Австралии. Их жизнь была сурова, но прекрасна – в их душах жила свобода, и они все помнили наизусть. Лекцию проведет Станислав Дробышевский – доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ.

ВДНХ, Павильон книги

Проспект Мира, 119, строение 516

16:00

Билет – 450 рублей