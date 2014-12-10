Световые качели установят в парке искусств МУЗЕОН

Фото: kultura.mos.ru

Одиннадцать световых качелей установят в середине декабря в парке искусств МУЗЕОН. Качели останутся в парке и после окончания зимнего сезона, так что покататься на них можно будет также весной и летом.

Качели-весы подвесные, их высота – около четырех метров. Конструкции подсветят светодиодами.

"Аттракцион станет не только дополнительным световым оформлением, но и интерактивной инсталляцией, которая будет работать от прикосновения каждого человека", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Напомним, что у входа в МУЗЕОН вскоре появится елка-лабиринт в форме московской высотки. Также в парке открыли две тюбинговые горки.