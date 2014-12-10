Детские спектакли покажут на фестивале "Новый год ВЗале"

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С 25 декабря по 11 января во всех районных художественных галереях города пройдут детские мероприятия. Они организованы в рамках фестиваля "Новый год ВЗале". Посетителей ждут спектакли, шоу и творческие мастер-классы.

Детям расскажут о театре теней, театре магнитных кукол и световом театре. Во время мастер-классов всех желающих научат раскрашивать футболки и бить в африканские барабаны.

В галереях покажут новогодние представления "А где же Новый год?" и "Волшебный фонарь". Это спектакли для детей с особенностями развития.

"Анимация и спектакль соединяются на Елках в единое целое. Дети погружаются в мир театрального волшебства, незаметно для себя, и в результате активными участниками и «соавторами» представлений и мастер-классов становятся даже самые закрытые и застенчивые дети", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Кстати, большая часть спектаклей фестиваля – это премьеры сезона. Подробная программа новогодних представлений здесь.

На спектакли, шоу и мастер-классы можно приходить в карнавальных костюмах.



Мероприятия рассчитаны на детей от десяти месяцев до 12 лет.

Фестиваль организован объединением "Выставочные залы Москвы".