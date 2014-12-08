Мультимедийное шоу "Приключения на Мадагаскаре" покажут в "Крокус Экспо"

В декабре и в январе в "Крокус Экспо" покажут спортивное мультимедийное новогоднее шоу "Приключения на Мадагаскаре". В постановке примут участие олимпийские чемпионы, звезды российского спорта, выпускники и участники школ олимпийского резерва, циркачи и воздушные гимнасты.

"Приключения на Мадагаскаре" - это сочетание элементов художественной, спортивной и эстетической гимнастики, современного танца, акробатики, ушу, батутного спорта и акробатического рок-н-ролла.

Связующим звеном всех этих видов спорта станет волшебная история о девочке Алисе, которая попадает в сказку под бой новогодних курантов. Алиса переносится на остров Мадагаскар, где встречает отважного Туземца, забавного Лемура, грозного Пирата и доброго Путешественника.

"Для шоу подготовлены 23-метровый подиум необычной формы, мультимедийный экран размером 20х6 метров, проекционная сетка, которую не видит зритель, благодаря чему создается ощущение максимального погружения в номер", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Главную роль в спектакле исполнит гимнастка Лиза Темникова, которая выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

Добавим, что в дни показов шоу в фойе "Крокус Экспо" можно будет записать своего ребенка в одну из спортивных школ Москвы.

Шоу покажут 28-31 декабря и 2-5 января.