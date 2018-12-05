10 главных книг этой зимы

Новая книга Водолазкина, последний научпоп от Стивена Хокинга и американская антиутопия про болтливых женщин – рассказываем про свежие книги для долгих зимних вечеров.

Андрей Рубанов. "Финист Ясный Сокол". М.: Редакция Елены Шубиной, 2019

Кто, о чем, когда

Андрей Рубанов, лауреат премии "Ясная поляна", известный в первую очередь как автор романов на злобу дня (Москва, здесь и сейчас, сильный мужчина в страшном экономическом и душевном кризисе), написал славянское фэнтези со скоморохами, князьями и упырями. Выход намечен на январь-февраль.

Андрей Рубанов. Фото: ТАСС/Светлана Холявчук/Интерпресс

Правда стоит ждать?

Да. У Рубанова уже был эксперимент с хождением в древность: он написал сценарий к фильму "Варяг". Представим себе, что все хорошее в этом фильме было как раз от него: атмосфера мира сильных мужчин, где герои не говорят, но рычат, живут так, будто каждая секунда будет последней. Стиль Рубанова, где герой – современный русский сверхчеловек, который грустит в эпоху, где героические одиночки никому не нужны, хорошо подходит для сказки. Историк сойдет с ума от анахронизмов, но давайте не слушать зануд.

Джонатан Коу. "Средняя Англия". М.: Фантом Пресс, 2019

Кто, о чем, когда

Коу – самый ехидный писатель не только современной Англии, но и всей мировой литературы. Выходящая в декабре-январе новая книга – продолжение дилогии "Клуб Ракалий" и "Круг замкнулся", где он описывал печальные истоки (в первой книге) и грустные последствия (соответственно, во второй) тэтчеризма, который современные англичане прогрессивных взглядов считают главной катастрофой своей страны во второй половине ХХ века. Как получилось, что "железная баронесса" пришла к власти (1970-е были ужасным периодом для Англии), и что после нее осталось от страны (спойлер – почти ничего). Любят англичане своих правителей.

Фото: ТАСС/Zuma/Simone Creatini

Правда стоит ждать?

Да, новый роман, вы не поверите, о brexit. Как, выбирая из двух плохих вариантов, простые англичане выбрали самый худший. Об этом Коу, мастер упаковывать политическую сатиру в форму романа, рассказывает совершенно беспощадно к своей стране.

Юджин Роган. Арабы. М.: Альпина нон-фикшн, 2019

Кто, о чем, когда

Роган – известный британский специалист по истории Ближнего Востока. У нас уже выходило его "Падение Османской империи", где шла речь про Первую мировую войну, но почти все топонимы были те же, что каждый день встречаются в новостных сводках: Мосул и Басра, Дамаск и Газа, Дейр-эз-Зор и Пальмира. И вот к концу зимы будущего года на русский язык должны перевести самый известный труд Рогана о политической истории арабов в последние пять столетий.

Правда стоит ждать?

Да, и тут дело в не том, что Роган относится к тем историкам, которые одновременно очень хорошо знают свою тему и умеют рассказывать о ней понятно, с большим количеством упрощающих и объясняющих источников. Главное – в своей книге Роган объясняет, как возникли проблемы Ближнего Востока, из-за которых этот регион кровоточит по сей день.

Стивен Хокинг. "Краткие ответы на большие вопросы". М.: Бомбора, 2018

Кто, о чем, когда

До конца года должна выйти последняя книга скончавшегося в этом году Стивена Хокинга. Она станет кратким путеводителем по темам, которые этот блестящий ученый затрагивал в своих научных работах, популярных текстах и фильмах.

Фото: ТАСС/PA Images/David Parry

Правда стоит ждать?

Да, если вы хотите узнать, есть ли Бог (спойлер – нет, хотя те, кто следил за Хокингом, знают, что тот отрицал наличие божественного в мире и считал, что именно поэтому нам нужно работать и жить на полную катушку, не теряя ни минуты на глупости) или есть ли иноземные цивилизации (спойлер – да, но, возможно, мы просто не замечаем их присутствия). А еще о том, убьют ли нас роботы и можно ли путешествовать во времени, и если да, стоит ли организовывать для таких путешественников вечеринки. Вы же постоянно ищете ответы на все перечисленные вопросы, правда?

Марк Курлански. "Гавана". М.: КоЛибри, 2018

Кто, о чем, когда

Курлански – чрезвычайно плодовитый американский писатель в жанре нон-фикшн, его работоспособность срамит лентяев, а широта интересов поражает даже самых любопытных: он может написать историю соли или молока в рамках человеческой цивилизации (и прийти к выводу, что без этих продуктов нас бы, в сущности, не было), или накатать толстенный том о 1968 годе как переломном в истории ХХ столетия, или свести всю историю цивилизации к 20 важнейшим вопросам, или с умным видом рассуждать о том, как бейсбол меняет мир. В данном случае он рассказывает про один из своих любимых городов – Гавану. На русский язык книга выйдет в конце этого года.

Правда стоит ждать?

Да, и не только тем, кто собирается этой зимой в жаркий отпуск на Кубу. История у Гаваны яркая, вернее, как сказала одна местная писательница, "страстная и безумная, как любовь уродливой женщины".

Евгений Водолазкин. Брисбен. М.: Редакция Елены Шубиной, 2018

Кто, о чем, когда

Водолазкин пишет романы не для того, чтобы они печатались маленькими тиражами и пылились на книжных полках. Его романы выходят, чтобы хорошо продаваться и получать литературные премии. "Лавр" и "Авиатор" нашли признание и у читателей, и у критиков, каждая из них получила премию "Большая книга", а тираж первой так вообще был под две сотни тысяч проданных экземпляров – почти невозможная для современной России цифра, особенно когда речь идет про текст об отечественном средневековье. Нового романа осталось ждать недолго, он должен выйти до конца года.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правда стоит ждать?

Да, хотя бы потому, что Водолазкина очень приятно читать, каждый текст, как самодостаточная вселенная, куда легко попасть и еще легче к ней привыкнуть, а потом не хочется ее покидать. Вынесенный в название австралийский Брисбен фигурирует тут в качестве метафоры несбыточных мечтаний, о которых постоянно размышляет главный герой, успешный музыкант, который в самый важный момент карьеры вдруг стал искать новый смысл жизни.

Кристина Далер. "Голос". М.: Эксмо, 2019

Кто, о чем, когда

Новая американская антиутопия, которая должна выйти к концу зимы. Политические страсти в Америке достигли такого накала, что женщинам решили законодательно ограничить количество слов, которые они могут произносить в течение суток – не больше ста. У каждой женщины есть счетчик, который все фиксирует. Сказала больше ста (включая те, что произносятся ночью во время секса) – удар током.

Правда стоит ждать?

Да, и не только для того, чтобы составить список своих друзей и знакомых обоих полов, которым просто необходимо подарить такой счетчик. А потому, что это книга подобна "Рассказу служанки" Маргарет Этвуд, но все-таки ближе к реальности и не настолько шокирует деталями нового мира.

Мадлен Тьен "Не говори, что у нас ничего нет". М.: Corpus, 2019

Кто, о чем, когда

Пару лет назад книга канадско-китайской писательницы Мадлен Тьен попала во все шорт-листы главных англоязычных литературных премий, где-то победила, где-то проиграла, но шуму наделала много. На российские прилавки она должна попасть сразу после окончания новогодних праздников. Все начинается с того, что в 1989 году после волнений в Пекине в семье давно и спокойно живущих в Канаде китайских эмигрантов появляется беженка из Китая. Герои начинают копаться в семейном прошлом, открывая совершенно неведомые и неожиданные миры.

Фото: ТАСС/DPA/Frank May

Правда стоит ждать?

Да, даже в том случае, если совсем не интересуетесь Китаем. Это книга о том, что бывает, когда история начинает стучаться тебе в дверь, и куда можно зайти, занимаясь семейной археологией – важная для России тема.

Грегори Бернс. "Что значит быть собакой". М.: Альпина нон-фикшн, 2019

Кто, о чем, когда

Профессор человеческой психиатрии погрузился в собачью психику и написал об этом книгу. Обещают выпустить в январе-феврале, после чтения ваша собака заговорит с вами на человеческом языке, цитируя Фрейда и Юнга. Это, конечно, шутка, но вы наверняка начнете лучше понимать питомца.

Фото: AP/John Bazemore

Правда стоит ждать?

Да, даже в том случае, если вы, как и я, предпочитаете кошек. На самом деле, изучение психики животных – очень увлекательная тема, где за последнее время совершено достаточно много открытий.

Джеймс Дуглас. "Зачем убили Джона Кеннеди". М.: Альпина Паблишер, 2019

Кто, о чем, когда

Попытка понять, кто убил президента Кеннеди, является таким же национальным американским видом спорта, как бейсбол или американский футбол. В этой книге перечисляются все основные теории как связанные с глобальными заговорами, так и нет. Книга должна выйти до конца года, если какой-нибудь заговор не помешает.

Фото: AP/Jim Altgens

Правда стоит ждать?

Да, автор вообще признанный специалист по расследованию политических убийств. Однозначного ответа на поставленный в названии вопрос вы не получите, но про это страшное преступление и про то, как оно расследовалось, вы узнаете гораздо больше, чем знали и даже, наверное, чем хотели знать.

Константин Мильчин