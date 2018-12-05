10 главных книг этой зимы

Новая книга Водолазкина, последний научпоп от Стивена Хокинга и американская антиутопия про болтливых женщин – рассказываем про свежие книги для долгих зимних вечеров.
Андрей Рубанов. "Финист Ясный Сокол". М.: Редакция Елены Шубиной, 2019
Кто, о чем, когда
Андрей Рубанов, лауреат премии "Ясная поляна", известный в первую очередь как автор романов на злобу дня (Москва, здесь и сейчас, сильный мужчина в страшном экономическом и душевном кризисе), написал славянское фэнтези со скоморохами, князьями и упырями. Выход намечен на январь-февраль.
Правда стоит ждать?
Да. У Рубанова уже был эксперимент с хождением в древность: он написал сценарий к фильму "Варяг". Представим себе, что все хорошее в этом фильме было как раз от него: атмосфера мира сильных мужчин, где герои не говорят, но рычат, живут так, будто каждая секунда будет последней. Стиль Рубанова, где герой – современный русский сверхчеловек, который грустит в эпоху, где героические одиночки никому не нужны, хорошо подходит для сказки. Историк сойдет с ума от анахронизмов, но давайте не слушать зануд.
Джонатан Коу. "Средняя Англия". М.: Фантом Пресс, 2019
Кто, о чем, когда
Коу – самый ехидный писатель не только современной Англии, но и всей мировой литературы. Выходящая в декабре-январе новая книга – продолжение дилогии "Клуб Ракалий" и "Круг замкнулся", где он описывал печальные истоки (в первой книге) и грустные последствия (соответственно, во второй) тэтчеризма, который современные англичане прогрессивных взглядов считают главной катастрофой своей страны во второй половине ХХ века. Как получилось, что "железная баронесса" пришла к власти (1970-е были ужасным периодом для Англии), и что после нее осталось от страны (спойлер – почти ничего). Любят англичане своих правителей.
Правда стоит ждать?
Да, новый роман, вы не поверите, о brexit. Как, выбирая из двух плохих вариантов, простые англичане выбрали самый худший. Об этом Коу, мастер упаковывать политическую сатиру в форму романа, рассказывает совершенно беспощадно к своей стране.
Юджин Роган. Арабы. М.: Альпина нон-фикшн, 2019
Кто, о чем, когда
Роган – известный британский специалист по истории Ближнего Востока. У нас уже выходило его "Падение Османской империи", где шла речь про Первую мировую войну, но почти все топонимы были те же, что каждый день встречаются в новостных сводках: Мосул и Басра, Дамаск и Газа, Дейр-эз-Зор и Пальмира. И вот к концу зимы будущего года на русский язык должны перевести самый известный труд Рогана о политической истории арабов в последние пять столетий.
Фото: une.edu
Правда стоит ждать?
Да, и тут дело в не том, что Роган относится к тем историкам, которые одновременно очень хорошо знают свою тему и умеют рассказывать о ней понятно, с большим количеством упрощающих и объясняющих источников. Главное – в своей книге Роган объясняет, как возникли проблемы Ближнего Востока, из-за которых этот регион кровоточит по сей день.
Стивен Хокинг. "Краткие ответы на большие вопросы". М.: Бомбора, 2018
Кто, о чем, когда
До конца года должна выйти последняя книга скончавшегося в этом году Стивена Хокинга. Она станет кратким путеводителем по темам, которые этот блестящий ученый затрагивал в своих научных работах, популярных текстах и фильмах.
Правда стоит ждать?
Да, если вы хотите узнать, есть ли Бог (спойлер – нет, хотя те, кто следил за Хокингом, знают, что тот отрицал наличие божественного в мире и считал, что именно поэтому нам нужно работать и жить на полную катушку, не теряя ни минуты на глупости) или есть ли иноземные цивилизации (спойлер – да, но, возможно, мы просто не замечаем их присутствия). А еще о том, убьют ли нас роботы и можно ли путешествовать во времени, и если да, стоит ли организовывать для таких путешественников вечеринки. Вы же постоянно ищете ответы на все перечисленные вопросы, правда?
Марк Курлански. "Гавана". М.: КоЛибри, 2018
Кто, о чем, когда
Курлански – чрезвычайно плодовитый американский писатель в жанре нон-фикшн, его работоспособность срамит лентяев, а широта интересов поражает даже самых любопытных: он может написать историю соли или молока в рамках человеческой цивилизации (и прийти к выводу, что без этих продуктов нас бы, в сущности, не было), или накатать толстенный том о 1968 годе как переломном в истории ХХ столетия, или свести всю историю цивилизации к 20 важнейшим вопросам, или с умным видом рассуждать о том, как бейсбол меняет мир. В данном случае он рассказывает про один из своих любимых городов – Гавану. На русский язык книга выйдет в конце этого года.
Фото: cubanheritage.com
Правда стоит ждать?
Да, и не только тем, кто собирается этой зимой в жаркий отпуск на Кубу. История у Гаваны яркая, вернее, как сказала одна местная писательница, "страстная и безумная, как любовь уродливой женщины".
Евгений Водолазкин. Брисбен. М.: Редакция Елены Шубиной, 2018
Кто, о чем, когда
Водолазкин пишет романы не для того, чтобы они печатались маленькими тиражами и пылились на книжных полках. Его романы выходят, чтобы хорошо продаваться и получать литературные премии. "Лавр" и "Авиатор" нашли признание и у читателей, и у критиков, каждая из них получила премию "Большая книга", а тираж первой так вообще был под две сотни тысяч проданных экземпляров – почти невозможная для современной России цифра, особенно когда речь идет про текст об отечественном средневековье. Нового романа осталось ждать недолго, он должен выйти до конца года.
Правда стоит ждать?
Да, хотя бы потому, что Водолазкина очень приятно читать, каждый текст, как самодостаточная вселенная, куда легко попасть и еще легче к ней привыкнуть, а потом не хочется ее покидать. Вынесенный в название австралийский Брисбен фигурирует тут в качестве метафоры несбыточных мечтаний, о которых постоянно размышляет главный герой, успешный музыкант, который в самый важный момент карьеры вдруг стал искать новый смысл жизни.
Кристина Далер. "Голос". М.: Эксмо, 2019
Кто, о чем, когда
Новая американская антиутопия, которая должна выйти к концу зимы. Политические страсти в Америке достигли такого накала, что женщинам решили законодательно ограничить количество слов, которые они могут произносить в течение суток – не больше ста. У каждой женщины есть счетчик, который все фиксирует. Сказала больше ста (включая те, что произносятся ночью во время секса) – удар током.
Правда стоит ждать?
Да, и не только для того, чтобы составить список своих друзей и знакомых обоих полов, которым просто необходимо подарить такой счетчик. А потому, что это книга подобна "Рассказу служанки" Маргарет Этвуд, но все-таки ближе к реальности и не настолько шокирует деталями нового мира.
Мадлен Тьен "Не говори, что у нас ничего нет". М.: Corpus, 2019
Кто, о чем, когда
Пару лет назад книга канадско-китайской писательницы Мадлен Тьен попала во все шорт-листы главных англоязычных литературных премий, где-то победила, где-то проиграла, но шуму наделала много. На российские прилавки она должна попасть сразу после окончания новогодних праздников. Все начинается с того, что в 1989 году после волнений в Пекине в семье давно и спокойно живущих в Канаде китайских эмигрантов появляется беженка из Китая. Герои начинают копаться в семейном прошлом, открывая совершенно неведомые и неожиданные миры.
Правда стоит ждать?
Да, даже в том случае, если совсем не интересуетесь Китаем. Это книга о том, что бывает, когда история начинает стучаться тебе в дверь, и куда можно зайти, занимаясь семейной археологией – важная для России тема.
Грегори Бернс. "Что значит быть собакой". М.: Альпина нон-фикшн, 2019
Кто, о чем, когда
Профессор человеческой психиатрии погрузился в собачью психику и написал об этом книгу. Обещают выпустить в январе-феврале, после чтения ваша собака заговорит с вами на человеческом языке, цитируя Фрейда и Юнга. Это, конечно, шутка, но вы наверняка начнете лучше понимать питомца.
Правда стоит ждать?
Да, даже в том случае, если вы, как и я, предпочитаете кошек. На самом деле, изучение психики животных – очень увлекательная тема, где за последнее время совершено достаточно много открытий.
Джеймс Дуглас. "Зачем убили Джона Кеннеди". М.: Альпина Паблишер, 2019
Кто, о чем, когда
Попытка понять, кто убил президента Кеннеди, является таким же национальным американским видом спорта, как бейсбол или американский футбол. В этой книге перечисляются все основные теории как связанные с глобальными заговорами, так и нет. Книга должна выйти до конца года, если какой-нибудь заговор не помешает.
Правда стоит ждать?
Да, автор вообще признанный специалист по расследованию политических убийств. Однозначного ответа на поставленный в названии вопрос вы не получите, но про это страшное преступление и про то, как оно расследовалось, вы узнаете гораздо больше, чем знали и даже, наверное, чем хотели знать.
Константин Мильчин