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Культура

4 сентября, 16:32

"Артмиграция–2018": что ждет зрителей

культура театр фестивали

С 10 по 16 сентября Союз театральных деятелей РФ проведет "Артмиграцию" – фестиваль молодых режиссеров-выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба фестиваля молодой режиссуры "Артмиграция"

К участию в фестивале на конкурсной основе приглашались региональные театры, в репертуаре которых есть спектакли режиссеров, окончивших театральные вузы Москвы или Петербурга.

Идея поддержать недавних выпускников, решившихся на непопулярный шаг – ухать из столицы в провинцию, но при этом продолжить активную творческую деятельность – получила большое признание. Ежегодно на конкурс поступают около 100 заявок из разных городов России. В этом году экспертный совет отобрал семь спектаклей из Пермского края, Ярославля, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Абакана, Новосибирска, Калуги. Постановки будут показаны в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", Боярских Палатах СТД РФ и Театре "Школа драматического искусства". Вход на спектакли свободный.

В основную программу 2018 года вошли:

  • "Бог ездит на велосипеде", режиссер Дмитрий Акриш, Березниковский драматический театр, Пермский край, город Березники;
  • "Пилорама плюс", режиссер Елизавета Бондарь, Российский академический театр драмы им. Ф. Волкова, город Ярославль;
  • "Шпаликов", режиссер Николай Русский, Театральная платформа "Ельцин Центра", город Екатеринбург;
  • "Это все она", режиссер София Капилевич, Каменск-Уральский театр драмы "Драма номер три", город Каменск-Уральский;
  • "Антигона", режиссер Ярослав Рахманин, Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова, город Абакан;
  • "Blondi", режиссер Сергей Чехов, "Первый театр", город Новосибирск;
  • "Близкие друзья", режиссер Яна Селезнева ,"Калужский областной драматический театр", город Калуга.

Программу-OFF составят спектакли "Контракт" Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург (режиссер Тимур Салихов), "Евгений Онегин. Сцены из романа" Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького, Астана (режиссер Юрий Квятковский), а также "Показ Лаборатории 40+" (спектакль, созданный за две недели занятий поколения актеров "40+" с молодыми профессионалами современного театра – режиссером, драматургом, художником).

Регистрация и программа доступны по ссылке.

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