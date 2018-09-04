"Артмиграция–2018": что ждет зрителей

С 10 по 16 сентября Союз театральных деятелей РФ проведет "Артмиграцию" – фестиваль молодых режиссеров-выпускников столичных вузов, которые осуществили интересные постановки за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба фестиваля молодой режиссуры "Артмиграция"

К участию в фестивале на конкурсной основе приглашались региональные театры, в репертуаре которых есть спектакли режиссеров, окончивших театральные вузы Москвы или Петербурга.

Идея поддержать недавних выпускников, решившихся на непопулярный шаг – ухать из столицы в провинцию, но при этом продолжить активную творческую деятельность – получила большое признание. Ежегодно на конкурс поступают около 100 заявок из разных городов России. В этом году экспертный совет отобрал семь спектаклей из Пермского края, Ярославля, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Абакана, Новосибирска, Калуги. Постановки будут показаны в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", Боярских Палатах СТД РФ и Театре "Школа драматического искусства". Вход на спектакли свободный.

В основную программу 2018 года вошли:

"Бог ездит на велосипеде" , режиссер Дмитрий Акриш, Березниковский драматический театр, Пермский край, город Березники;

, режиссер Дмитрий Акриш, Березниковский драматический театр, Пермский край, город Березники; "Пилорама плюс" , режиссер Елизавета Бондарь, Российский академический театр драмы им. Ф. Волкова, город Ярославль;

, режиссер Елизавета Бондарь, Российский академический театр драмы им. Ф. Волкова, город Ярославль; "Шпаликов" , режиссер Николай Русский, Театральная платформа "Ельцин Центра", город Екатеринбург;

, режиссер Николай Русский, Театральная платформа "Ельцин Центра", город Екатеринбург; "Это все она" , режиссер София Капилевич, Каменск-Уральский театр драмы "Драма номер три", город Каменск-Уральский;

, режиссер София Капилевич, Каменск-Уральский театр драмы "Драма номер три", город Каменск-Уральский; "Антигона" , режиссер Ярослав Рахманин, Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова, город Абакан;

, режиссер Ярослав Рахманин, Русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова, город Абакан; "Blondi" , режиссер Сергей Чехов, "Первый театр", город Новосибирск;

, режиссер Сергей Чехов, "Первый театр", город Новосибирск; "Близкие друзья" , режиссер Яна Селезнева ,"Калужский областной драматический театр", город Калуга.

Программу-OFF составят спектакли "Контракт" Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург (режиссер Тимур Салихов), "Евгений Онегин. Сцены из романа" Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького, Астана (режиссер Юрий Квятковский), а также "Показ Лаборатории 40+" (спектакль, созданный за две недели занятий поколения актеров "40+" с молодыми профессионалами современного театра – режиссером, драматургом, художником).

Регистрация и программа доступны по ссылке.