Вино в кино: фильмы, в которых шампанское повлияло на сюжет

4 августа – день рождения шампанского. Ровно 350 лет назад отец Пьер Периньон из аббатства Отвильер в центре Шампани, который был экономом и постоянно проводил эксперименты по производству различных вин, представил своим гостям этот игристый напиток. С тех пор шампанское стало неотъемлемой частью празднований и светских мероприятий, а позже – и искусства, в частности, кинематографа. Во многих фильмах оно оказывается не просто дополнением к романтическим сценам, но чуть ли не полноценным персонажем, характерной чертой некоторых героев и композиционным приемом.

Редакция портала Москва 24 собрала фильмы, в которых шампанское играет не последнюю роль.

Фото: кадр из фильма "Касабланка"; Режиссер – Майкл Кертис; Автор сценария – Джулиус Эпштейн, Филип Эпштейн, Говард Кох; Производство – Warner Brothers

"Касабланка"

Игристое вино и романтическая сцена – это уже классика. В голливудской кинодраме 1942 года под шампанское Рик Блейн (Хамфри Богард) и Ильза Лунд (Ингрид Бергман) и вспоминают прошлое, и мечтают, и влюбляются, и скучают о парижском счастье. А фраза из знаменитой сцены "Here’s looking at you, kid!" ("Этот бокал за тебя, малыш") стала чуть ли не самым утонченным тостом всех времен.

"Завтрак у Тиффани"

Холли Голайтли (Одри Хепберн) – один из культовых образов в истории кинематографа. Детская непосредственность, утонченность, легкость и непринужденная привлекательность – все это подчеркивается в деталях. Она собирает у себя весь бомонд, кокетничает, влюбляет и влюбляется, сводит с ума своей непосредственностью. Примечательна сцена в фильме, когда бутылка шампанского оказалась элегантным предлогом для очередной авантюры Холли.

"– Я никогда еще не пил шампанского до завтрака. За завтраком, по особым случаям – было дело. Но до завтрака – никогда.

– У меня замечательная идея. Давай весь день будем делать вещи, которые никогда не делали. По очереди. Сейчас – ты, а потом – я".

"Братья Блюз"

Фильм о двух братьях, которые пытаются собрать старую рок-группу и, заработав концертами деньги, уплатить налоги за родной католический сиротский приют, который вот-вот уйдет с молотка за долги. "Батья Блюз" уже давно разошлись на мемы и цитаты, одна из самых ярких – "Принесите самое лучшее шампанское вашего ресторана".

"Четыре комнаты"

Альманах из четырех эпизодов, которые связывает общий герой – портье Тед, курсирующий из одного гостиничного номера в другой. В каждой комнате он ввязывается в странные истории. В одной из них Квентин Тарантино настойчиво предлагает портье любимый игристый напиток. В другой новелле брызги шампанского сопровождают чуть ли не самый смешной момент фильма.

Фото: кадр из фильма "Четыре комнаты"; Режиссер – Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино; Автор сценария – Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт Родригес, Квентин Тарантино; Производство – Miramax Films

"Ирония судьбы, или с легким паром!"



Историю самого новогоднего фильма сложно представить без оливье, мандаринов, душевных песен и "Советского шампанского". Пожалуй, привычка сервировать новогодний стол особым образом появилась у многих именно после этой картины.

"Мулен Руж"

Фильм-мюзикл в год выхода провалился в прокате, но позже получил две награды Американской киноакадемии. Главные роли в нем сыграли шотландский актер Юэн Макгрегор и австралийская актриса Николь Кидман (номинировалась на "Оскар" как лучшая актриса).

Шампанское в фильме – одна из самых считываемых деталей, с помощью которых и показана разгульная и богемная жизнь.

"Ничего личного"

В фильме главные герои, Клэйр Стенвик и Рэй Ковал – агенты-шпионы двух крупных корпораций, ведущих конкурентную борьбу между собой. На личные встречи остается совсем немного времени, но на каждой из них неотъемлемый атрибут – бутылка шампанского. Если встреча срывалась, то герои оставляли друг другу символичный знак – пробку.

Фото: кадр из фильма "Ничего личного"; Режиссер – Тони Гилрой; Автор сценария – Тони Гилрой; Кинокомпания – Laura Bickford Productions, Universal Pictures

"Знакомство с родителями"

В этом фильме шампанское отчасти поворачивает сюжет. Главный герой Бен Стиллер, желая произвести впечатление на родителей своей возлюбленной, вызывается открыть бутылку игристого. И все бы хорошо, но пробка, стремительно вылетевшая из бутылки, разбивает урну с прахом бабушки невесты. Не стоит объяснять, что плюсов от семьи в копилку Стиллера это явно не принесло.

"Пингвины мистера Поппера"

В фильме главный герой Том Поппер (Джим Керри) пытался с помощью особого шампанского расположить к себе пожилую владелицу ресторана в надежде на то, что она продаст его компании свое фамильное заведение. Получив отказ (все таки старое шампанское – это далеко не всегда самое лучшее), Керри не упускает возможности погримасничать с игристым напитком.

"Великий Гэтсби"

Кадр, ставший символом фильма, – хитро улыбающийся миллионер Джей Гэтсби (Леонардо Ди Каприо) с бокалом шампанского в руке приветствует гостей на своей вечеринке. Вообще в этой картине игристое льется рекой – на вечеринках Джея Гэтсби гости разве что душ из шампанского не принимали.