Алексей Серебряков – о "Ван Гогах", переписанном сценарии и втором сезоне "МакМафии"

На этой неделе в прокат выходит фильм "Ван Гоги" Сергея Ливнева (сценарист "Ассы") про сложные отношения отца и сына. По сюжету гениальный, но уже состарившийся и страдающий от деменции дирижер (Даниэль Ольбрыхский) и его сын-художник (Алексей Серебряков) давно не общаются и не питают любви друг к другу, но обстоятельства вынуждают их пересматривать отношения и искать пути примирения. О кардинальном изменении сценария прямо перед съемками, отношении к рэпу и втором сезоне "МакМафии" Алексей Серебряков рассказал в программе "Важная персона" на телеканале Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Фильм выходит в прокат 7 марта, но это ведь не подарок к Международному женскому дню? Там же нет женской тематики?

Там есть прекрасные актрисы: Елена Коренева, Наталья Негода и чудеснейшая Светлана Немоляева.

Вы раньше с этими девушками работали?

Нет.

Какие впечатления?

Счастье, безграничное счастье.

Почему?

Потому что они интересные женщины, и потому что с ними комфортно работать, и потому что они сами по себе – как изумруды.

По сюжету ваш персонаж встречается с отцом, с которым был в конфликте большую часть жизни. Изначально ведь планировалось, что будет мать. Не нашли актрису?

Получилось, что да, не нашли. Мы перебрали всех актрис этого возраста. С кем-то проводили пробы, кто-то сразу отказывался…

Чем они это мотивировали?

Тем, что нет сил, тяжело. Не хочется в таком качестве оказываться на экране, потому что, как вы понимаете, физиологичность происходящего может пугать актрису. Мы ездили и в Варшаву, и в Софию, пробовали украинских актрис. В конце концов, Сережа Ливнев остановился на одной российской актрисе, но за 10 дней до съемок выяснилось, что у нее принципиально иной взгляд на этот сценарий.

Ливнев не тот режиссер, который допускает такую возможность?

Ливневу не нужен был фильм этой актрисы. Ему нужен был свой. Поэтому она ушла с проекта уже после проб. Сережа запаниковал. Представляете, через 10 дней нужно включить камеру, а актрисы нет. И тогда он сделал ход конем – позвонил Даниэлю Ольбрыхскому и предложил ему сняться в картине.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Почему именно ему? Они были знакомы?

Они были знакомы по предыдущему проекту, который не осуществился. Даниэль Ольбрыхский спросил только, сколько будет съемочных дней и, получив ответ – 17, ответил, что у него как раз 17 свободных дней. Дальше Сережа послал ему сценарий, извинился, что там прописана женщина. Даниэль плохо читает по-русски, и сценарий ему читала жена. Он сказал, что будет играть. И Сережа в течение нескольких дней переписал сценарий на мужскую линию.

Мать вашего персонажа тоже была дирижером?

Да, только не оркестра, а хора.

Взаимоотношения сына и отца, сына и матери все-таки очень разные по энергетическому наполнению…

Сценарий был переписан достаточно основательно с учетом того, что изменился пол родителя.



Фильм получил приз на Кинотавре…

За музыку, которая звучит в картине "Серп и молот" Сережи Ливнева. Так что это смешной приз.

Вы не считаете, что музыка – один из важнейших компонентов в кинематографе?

Нет, ни в коем случае. Просто это музыка, которую Десятников разрешил Сереже использовать второй раз. Она уже звучала в картине "Серп и молот".

Видео: YouTube/HD Трейлеры

Когда вы знакомитесь с предложением, думаете про музыку или это компонент завершающей стадии?

Я могу думать про любую музыку, но это не будет иметь никакого отношения к тому, что я читаю. Поэтому сначала меня интересует литературная основа, потом кадры, которые видит режиссер, после – монтаж и звуковой ряд.

Как-то говоря о пристрастиях ваших сыновей, вы сказали, что рэп – не ваша музыка. Не изменили свое отношение?

Это не моя музыка. Я не успеваю услышать слова.

У вашей мамы была деменция. Этот опыт помог в данной работе?

Деменция у моей мамы началась уже после того, как мы сняли картину. В таком состоянии в июле прошлого года она и ушла из жизни. Если в кино это играется, то буквально через несколько месяцев я увидел это на самом деле.

Когда размышляете про себя и предстоящие заботы, думаете об этом?

Да.

В этом контексте как вы относитесь к эвтаназии? Она запрещена в России и в ряде стран.

Я уверен не только в том, что это допустимо, но и в том, что это должно быть разрешено, так как человек имеет право определять возможность своего ухода.

Тогда почему все мировые конфессии категорически не принимают идею добровольного прощания с жизнью?

Наверное, существуют традиции. Насколько они работают, другой вопрос. От традиций очень трудно иногда отказаться. Плюс это приносит немалый доход.

Вы не религиозны?

Нет. В моей семье все крещеные, но не слишком воцерковлены.

А родители?

Папа полжизни был атеистом, а потом стал более лояльно относиться к религии. Мама ходила в церковь, но это не носило фанатичного характера.

Вы говорили, что неплохо рисуете. Сейчас не практикуете?

Нет. Рука не тянется.

Чем снимаете стресс?

Я читаю книги, лежа на диване вместе с собачками, и испытываю наслаждение. Особенно, когда читаю хорошую литературу, а она сейчас имеется. Плюс у меня есть мастерская. И не то чтобы я делал какие-то декоративные поделки, но все, что касается ремонта, сантехники, могу соорудить сам. Меня это очень вдохновляет – люблю сверлить, строгать.

Вам комфортнее работать с мужчинами или женщинами?

Для меня имеет значение только адекватность партнера.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Каков критерий адекватности?

Мы должны уметь договариваться, потому что все-таки это совместная процедура.

Это не всегда получается?

Не всегда, хотя мне на партнеров очень везет.

Бывает так, что вы довольны работой в процессе, а результат потом оказывается так себе?

Да, так бывает. Вообще должен сказать, что никто не хочет снимать плохое кино. Наоборот, бывает, что ты чувствуешь, что работа не клеится, а потом на экране смотрится неплохо.

Во время работы над "Ван Гогами" какое ощущение было?

У меня было ощущение, что получается, потому что я смотрел кадрики, но то, что делает Клименко (Юрий Клименко, оператор фильмов "Прогулка", "Дневник его жены" – Прим. ред.), по-моему, грандиозно. То, как он владеет камерой, уникально.



Ваши сыновья представлены в социальных сетях? Вы следите за этим?

Наверняка представлены, но не слежу.

А жена?

По-моему, у нее есть страничка на Facebook. Интернет меня мало интересует.

Сыновья посмотрят "Ван Гоги"?

Да, конечно. Я очень хотел бы, чтобы для них это была работа, но не в смысле тяжести, а чтобы они немножко поработали мозгами и душой во время картины.

В Канаде вообще знают российское современное или советское кино?

Я не вхож в канадский круг, поэтому не знаю их мыслей о российском кино. А русская диаспора, без сомнения, его смотрит. Однажды по просьбе принимающей стороны я устроил ретроспективу своих восьми картин. И был полный зал.

В Википедии вы представлены как советский, российский и канадский актер.

Это странно. Я снимался в Канаде, но я не канадский артист. Много где снимался, но остаюсь русским актером. И в "МакМафии" снимался, но не стал от этого англичанином.

Кстати, будет второй сезон "МакМафии"?

Я пока об этом ничего не слышал.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Это ведь экранизация книги и сюжетная линия закрыта

Поэтому, насколько я понимаю, и возникли сложности. Нужно писать оригинальный сценарий, и, видимо, в этом причина паузы между первым сезоном и вторым.

Про "МакМафию" много писали в британской прессе и у нас. Вы читаете то, что пишут о ваших работах? Или же только киноведы имеют право на оценку профессиональной деятельности?

Я и киноведов, честно говоря, почти не читаю. Свое собственное мнение меня устраивает.

Существует разделение на мужское и женское кино. Если мы говорим про "Ван Гоги", это кино какое?

Мужское. В кино существует интонация, как в литературе есть мужская и женская проза. Иногда разница чувствуется очень отчетливо.

Мы становимся свидетелями стирания гендерных граней: мужчины все больше похожими на женщин, женщины – на мужчин. Какое у Вас отношение к однополым бракам?

Нормальное отношение. Если люди любят, уважают друг друга и хотят жить вместе, то пускай они сделают это официально.

Вы считаете, в России в ближайшем будущем будут легализованы такие браки?

Нет. У нас слишком сильно влияние РПЦ на жизнь, поэтому сомневаюсь, что это когда-либо будет возможно.

В чем влияние РПЦ на жизнь?

В том, что это абсолютно греховно. При том, что мы знаем, что люди так живут, но почему-то отказываем им в возможности официальной демонстрации.

Одно дело рассуждать абстрактно о свободах и несвободах, а другое проецировать это на собственную жизнь. Вы готовы, чтобы кто-то из сыновей сказал, что ощущает себя девочкой?

Я готов. Фантазируя, скажу: "Лишь бы ты был счастлив".

Когда-то вы сказали, что ваши дети могут учиться в России

Сейчас я думаю, что вряд ли. Для этого надо было, чтобы они приехали на 11+й класс сюда, сдали ЕГЭ. Они учатся в очень хорошей канадской школе, и жалко их оттуда забирать. Тем более, старший сын уже поступил в университет.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Его специализация?

Что-то связанное с бизнесом. Они точно не пойдут по папиным стопам. Степа гуманитарий, скорее всего, свяжет жизнь с архитектурой, дизайном или живописью.

Их канадские одноклассники знают, что их отец – звезда?

В Торонто очень ярко прошел "Левиафан", они знают, что я там снимался, но когда они приходят в гости, никаких автографов не спрашивают.

В канадских школах есть родительские собрания?

Есть, но это не тот формат, когда родители собираются и слушают, как учитель рассказывает про учеников. Тебе дается полчаса на каждого учителя, и ты проходишь всех за день, разговаривая один на один с каждым из них.

Вы как-то сказали, что в 90-е мы сделали шаг вперед, а после три шага назад. Многие ваши коллеги по цеху говорят, что в 90-е фактически не существовало актерской профессии...

Так и было. Нельзя сказать, что кино закончилось полностью, но оно действительно влачило жалкое существование. Но я имел в виду социальную категорию, а не кинематографическую. Я говорю про социальный аспект, про то, что мы сделали большой шаг вперед в сторону демократических свобод. А сейчас – три шага назад.

В 90-е годы, если мы говорим про социальную составляющую, не платили зарплаты

Все было очень плохо, без сомнения, но невозможно было не сломать ту советскую систему. Когда она рушится, естественно, возникают большие проблемы. На мой взгляд, людям дана наконец-то возможность почувствовать себя свободными и ответственными за самих себя. Ты живешь не заводом, профкомом, комсомолом, а живешь сам по себе, выбирая, что тебе нужно, а от чего можно отказаться. Это очень существенные категории, которые превращают человека в гражданина. Человек становится человеком, занимаясь образованием, самообразовываясь внутренне. Когда он отвечает для себя на вопросы, что хорошо, что плохо, то точно так же и становится гражданином. Когда он думает не только о себе, но и о том, что его окружает.

Вы общаетесь с людьми, которые работают на площадке? Настроение вокруг вас в богемной среде в целом совпадает с вашим, или находите каких-то оппонентов?

По большей части совпадает, но есть и противоположная точка зрения, и это совершенно нормально. Было бы хуже, если бы существовала только одна. Тогда это все опять превратилось бы в 70-летний кошмар.

"Ван Гоги" полностью аполитичная история?

Если ее обозначить жанром, то это обычная мелодрама. Просто сделана она с такой виртуозной точностью, тонкостью и исповедальностью, что в кино встречается очень редко.

Вы сказали, что с Балабановым сложно работать, а с Ливневым легко?

Мне комфортно с Сережей, хотя он тоже непростой человек. Однако сравнивать его с Балабановым я бы не стал.

Вы сейчас имеете в виду не манеру, а масштаб таланта?

Я имею в виду комфортность работы. С Балабановым работать было очень тяжело.

Вы считаете его гениальным?

Я не апеллирую таким понятием, но считаю его одним из лучших режиссеров прошлого века.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Есть режиссер из ныне здравствующих, с которым вам хотелось бы поработать?

Да, такие режиссеры есть. Меня интересуют те, кто только приходит в эту профессию. Я с большим удовольствием снимаюсь в короткометражках, когда вижу, что человек, который хочет ее снять, одержим идеей высказывания. Считаю это неким заделом на будущее.

Как Вы относитесь к братьям Михалковым (Никите Сергеевичу и Андрею Кончаловскому)?

Обоих считаю очень и очень крупными режиссерами.

Один из них достаточно заметная фигура в общественном аспекте. Вы разделяете то, что человек делает в профессии, и его высказывания, допустим, на тему общепита, транспорта?

Разделяю, потому что общепит, транспорт благополучно исчезнут, а картина "Раба любви" останется. Мы знаем, что Лермонтов был чрезвычайно желчный, злобный персонаж, но нас же не это интересует, а его поэзия.

В России театр является бюджетной историей? Это оправдано в долгосрочной перспективе?

Я считаю, что оправдано. Это как работа над новыми лекарствами, не приносящая сразу ощутимых дивидендов. Должна быть большая работа в лаборатории для того, чтобы изобрести новое. Театр потихоньку организовывает культурное пространство народа. Государство обязано принимать в этом участие как менеджмент, который за наши деньги делает нам хорошо. Оно должно ценить человеческую жизнь и достоинство.

Когда вы последний раз были на сцене?

Давно. Я играл Лопахина, наверное, лет шесть или семь назад.

Вы сказали, что читаете книги, а медийную продукцию потребляете?

Потребляю, в основном на компьютере.

Что читаете?

Экономические новости, без сомнения новости культуры, социальные исследования.

Вы читаете канадскую прессу?

Нет. О происшествиях мы узнаем от наших более "оканадченых" друзей.

А телевизор смотрите?

Российский.

Пожелаю вам, чтобы кино понравилось зрителям и в особенности семье.

Я прожил достаточно лет. В этом году у меня юбилей – 55 лет. Ничего более важного, чем моя семья, я для себя не нашел.