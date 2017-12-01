Non/fictio№19, "Легенда о Коловрате" и "Синяя-синяя птица": 7 событий уикенда

Книжная ярмарка Non/fictio№19, главный каток страны, премьера спектакля в Театре наций и другие события − редакция портала Москва 24 выбрала главное, ради чего стоит выйти из дома 2 и 3 декабря.

Книжная ярмарка Non/fictio№19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В ЦДХ открылась книжная ярмарка Non/fictio№19. Она продлится до конца недели. Каждый день здесь проходят встречи с издателями, переводчиками и авторами книг. Например, в субботу, 2 декабря, состоится встреча с Михаилом Зыгарем, который представит свою новую книгу "Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900–1917″, а Леонид Парфенов представит восьмой по счету том проекта "Намедни. 1931−1940″. Всю программу мероприятий можно найти на официальном сайте ярмарки.

Где: ЦДХ



Когда: до 3 декабря



Билет стоит 350 рублей, семейный (на четырех человек) − 600 рублей. Также предусмотрены льготы.

Каток на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Каток на ВДНХ открывается 1 декабря. В пятницу здесь состоится выступление знаменитого испанского высотного театра Grupo Puja с уникальным театрализованным шоу "Путь звезды", которое включает элементы спортивной вертикальной акробатики и опаснейшие трюки на высоте 35 метров. На льду ВДНХ смогут одновременно кататься 4,5 тысячи человек. Тем, кто стоит на коньках не очень уверенно, будут помогать инструкторы. Так же, как и в прошлые сезоны, в этом году каток украсит живописный мост − место для свиданий и красивых селфи.

Где: 1 декабря каток откроется в 17:00. В это же время начнется праздничная программа. В 20:30 небо над катком превратится в театральную сцену. В 21:00 зрителей ждет красочный фейерверк. Кататься посетителям ВДНХ в этот день разрешат до 23:00.



Где: главная аллея ВДНХ − от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие", ледовые дорожки устроены вокруг знаменитых фонтанов.



Стоимость билета на открытие: 500 рублей для детей (6−12 лет) и 1000 рублей для взрослых.

Премьера спектакля "Синяя-синяя птица"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Волшебный мюзикл для семейного просмотра "Синяя-синяя птица" станет первой премьерой нового сезона в Театре Наций. В основе постановки − классическая пьеса символиста и лауреата Нобелевской премии Мориса Метерлинка, где Тильтиль и Митиль, отправившись на поиски синей птицы, получают возможность видеть души вещей. Режиссер Олег Глушков (хореограф фильма Валерия Тодоровского "Стиляги") обещает зрителям чудесную музыку, волшебные декорации и костюмы, умные и смешные тексты и, конечно, красивые танцы. В главной роли − певица Муся Тотибадзе.

Где: Театр наций



Когда: 2 декабря − 14:00, 19:00; 3 декабря − 14:00, 19:00,

Выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в XX век"

Пьер Огюст Ренуар. Портрет Жанны Самари

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась экспозиция "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век", подготовленная при участии Государственной Третьяковской галереи к ежегодному XXXVII Международному музыкальному фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". Она построена таким образом, чтобы показать непрерывный диалог между западным и русским искусством. В едином выставочном пространстве представлены произведения русских и французских мастеров XIX–XX веков, передвижников и импрессионистов: Валентины Серовой, Ильи Репина, Владимира Маковского, Алексея Саврасова, Николая Ярошенко, Эдуарда Мане, Клода Моне, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара и многих других.

Где: ГМИИ им. А.С. Пушкина, главное здание



Когда: с 29 ноября

"Легенда о Коловрате"

Кадр из фильма "Легенда о Коловрате". Реж.: Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий. Сцен.: Сергей Юдаков, Евгений Раевский, Дмитрий Раевский, Джаник Файзиев

Еще одна эпохальная драма выходит в прокат. Фильм-легенда о рязанском витязе Евпатии Коловрате формально основан на летописи "Повесть о разорении Рязани Батыем" XIII века и рассказывает о событиях времен татаро-монгольского ига. Режиссерами проекта выступили Джаник Файзиев ("Турецкий гамбит", "Август. Восьмого") и Иван Шурховецкий ("Туман"), но главная гордость продюсеров заключается в том, что весь саундтрек к фильму написал американский композитор и музыкант, лидер группы System of A Down Серж Танкян.



Когда: в кинотеатрах с 30 ноября

Шоу "Кандидат"

Фото: Дарья Нестеровская

После нашумевшего Remote Moscow и Cargo "Кандидат" стал третьим большим проектом импресарио Федора Елютина. Во всех этих проектах в центре действия оказывается зритель, а остальное − предлагаемые обстоятельства. Именно зрителю придется выбирать "кандидата", а также нести ответственность за свой выбор. На сцене, которая на первый взгляд напоминает боксерский ринг, − микрофон, пять актеров, распорядитель и два экрана, на которых высвечиваются результаты зрительского голосования.

Где: Experience Space by Cinzano, Цветной бульвар, 15



Когда: 1−3 декабря

Владимир Познер в Доме музыки

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Один из самых авторитетных журналистов в России Владимир Познер проведет творческий вечер в Доме музыки. Встреча будет больше похожа на доверительную беседу, чем на публичное выступление: заготовлено немало увлекательных историй из собственной биографии.

Где: Светлановский зал Дома музыки



Когда: 1 декабря, 19:00