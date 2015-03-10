Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2015, 08:50

Происшествия

В Аргентине при столкновении вертолетов погибли двое французских олимпийцев

В Аргентине при столкновении двух вертолетов погибли 10 человек

В Аргентине группа французских спортсменов погибла при столкновении двух вертолетов, сообщает агентство Reuters. Среди погибших олимпийская чемпионка 2012 года, пловчиха Камиль Мюффа, боксер-олимпиец Алексис Вастен, а также знаменитая мореплавательница Флоранс Арто.

По предварительным данным, трагедия произошла в горной местности аргентинской провинции Ла-Риоха в момент съемок фильма. Спортсмены участвовали в реалити-шоу о выживании в дикой природе. Вертолеты должны были доставить их к месту съемки.

Крушение произошло недалеко от города Вилья-Кастельи. При столкновении погибли десять человек. Выживших нет. Среди погибших четыре сотрудника съемочной группы и два аргентинских пилота.

Причину аварии установить пока не удалось. Во время столкновения летные условия были благоприятными. Уже началось расследование причин и обстоятельств катастрофы.

В реалити-шоу Dropped принимали участие восемь звезд спорта. Шоу предполагает испытания, связанные с выживанием на необжитых землях. Съемочная команда составляет около 80 человек. Правами на программу владеет телеканал TF1.

крушения Аргентина жизнь в мире Алексис Вастен Камиль Мюффа Флоранс Арто

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика