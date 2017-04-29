Форма поиска по сайту

29 апреля 2017, 22:40

Происшествия

Пассажирский самолет разбился на Кубе – СМИ

Пассажирский самолет Ан-26 разбился в субботу на Кубе, сообщает колумбийский телеканал NTN24.

Воздушное судно пропало с радаров в районе города Пинар-дель-Рио. Оно принадлежало кубинской авиакомпании Aerogaviota. Самолет вылетел из населенного пункта Баракоа на востоке страны. Предположительно на борту находились 39 человек.

Власти Кубы информацию пока не прокомментировали.

Факт крушения подтвердили представители авиакомпании.

По данным некоторых СМИ обломки самолета уже обнаружены. Associated press сообщило о том, что самолет был военным и жертвами крушения стали восемь человек.

