Один из "черных ящиков" упавшего в Казани самолета оказался пустым

Контейнер одного "черного ящика" разбившегося самолета оказался пустым

Контейнер одного из "черных ящиков" разбившегося в Казани самолета оказался пустым. С таким заявлением выступил межгосударственный авиационный комитет. В корпусе отсутствовала одна стенка, поэтому капсула с записями разговоров пилотов с диспетчерами вылетела. Есть вероятность, что она до сих пор находится на поле. Второй ящик, хоть и получил повреждения, остался цел. Его данные расшифровывают, передает телеканал "Москва 24".

Самолет в Казани упал из-за снижения скорости при выполнении захода на второй круг. Об этом свидетельствуют первые данные расшифровки самописца разбившегося Boeing-737.

Перед заходом на второй круг, за несколько минут до происшествия, на борту возникли технические неполадки. Однако насколько серьезными были эти неполадки, пока неизвестно, так как это пока только предварительные данные и их анализ еще не проводился.

Отметим, что расшифровкой "черных ящиков" самолета занимается экспертная комиссия. Между тем на месте происшествия ведутся поиски кассеты с записью переговоров экипажа. Предположительно, она вылетела из речевого самописца, который разлетелся от удара о землю.

Как сообщалось ранее, у пилотов разбившегося в Казани лайнера Boeing-737 не было опыта второго захода на посадку. Кроме того, за день потерпевший крушение борт совершил несколько рейсов в Ереван и в Сочи.

Также сегодня будет продолжена экспертиза останков погибших. Тем временем, компания СОГАЗ готова к выплатам родственникам жертв трагедии. Чтобы получить компенсации, необходимо обратиться в офисы страховщика. Московский офис расположен на проспекте Сахарова. С собой нужно иметь заявление, паспорт, заключение судмедэкспертизы или свидетельство о смерти. Полный список и подробная информация есть на сайте страховой компании "СОГАЗ".

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing-737. Самолет, принадлежавший авиакомпании "Татарстан", при заходе на посадку пошел на второй круг, но упал и сразу загорелся. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Почему командир лайнера принял решение зайти на второй круг, станет известно после расшифровки бортовых самописцев.