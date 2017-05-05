Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 мая 2017, 18:31

Происшествия

Самолет разбился при посадке в США

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Грузовой самолет авиакомпании Air Cargo потерпел крушение в аэропорту города Чарльстона – административного центра штата Западная Виргиния в США, сообщает CNN.

Катастрофа произошла при заходе лайнера на посадку. Самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, после чего сорвался с обрыва, который находился рядом с аэропортом.

В момент крушения на борту находились командир воздушного судна и второй пилот – они погибли. Федеральная авиационная администрация США начала расследование случившегося.

2 мая в городе Мекилтео, штат Вашингтон упал одномоторный самолет Piper PA-32. Он рухнул на шоссе в городе Мекилтео. Момент падения попал на камеру видеорегистратора одного из водителей.

крушение США посадка самолет жизнь в мире

Главное

