Самолет разбился при посадке в США

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Грузовой самолет авиакомпании Air Cargo потерпел крушение в аэропорту города Чарльстона – административного центра штата Западная Виргиния в США, сообщает CNN.

Катастрофа произошла при заходе лайнера на посадку. Самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу, после чего сорвался с обрыва, который находился рядом с аэропортом.

В момент крушения на борту находились командир воздушного судна и второй пилот – они погибли. Федеральная авиационная администрация США начала расследование случившегося.

2 мая в городе Мекилтео, штат Вашингтон упал одномоторный самолет Piper PA-32. Он рухнул на шоссе в городе Мекилтео. Момент падения попал на камеру видеорегистратора одного из водителей.