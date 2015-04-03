Трех рыбаков с затонувшего траулера доставили вертолетом в Магадан

Вертолет МЧС доставил трех рыбаков с затонувшего траулера в Магадан

Вертолет МЧС с тремя рыбаками с затонувшего траулера "Дальний Восток" приземлился в аэропорту Магадана. Его встретили бригады "скорой помощи", которые перевезли пострадавших в больницу, передает телеканал "Москва 24".

Врачи оценивают их состояние как стабильное, все спасенные находятся в сознании. К месту крушения вертолет доставил лекарства и медиков, которые окажут помощь другим пострадавшим.

Сейчас в Охотском море в районе крушения траулера "Дальний Восток" идет поисковая операция. Остается неизвестной судьба 13 моряков. На месте работают более двух тысяч человек и 100 единиц техники, а также морские суда и авиация. На данный момент уже обследовано 10 тысяч квадратных километров акватории.

Отметим, наиболее вероятной причиной крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море, при котором погибли 54 человека, могло стать столкновение с препятствием. В ближайшее время следователи планируют опросить членов экипажа и руководство компании-судовладельца для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В СК рассматривают все возможные версии крушения.

Кроме того, в Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Напомним, около 4 часов утра в Охотском море, в 300 километрах от Магадана затонул большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток". На борту находилось 132 человека, 78 из которых – россияне, остальные – граждане Мьянмы, Вануату, Латвии и Украины. Спасти удалось 63 человека, 54 погибли.