02 ноября 2016, 09:39

Происшествия

Москвич скончался после катастрофы вертолета под Сочи

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Москвич 1991 года рождения, пострадавший в результате крушения вертолета в Адлерском районе, от полученных травм скончался в больнице в Сочи, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, находившиеся на борту вертолета в момент крушения отмечали день рождения одного из своих товарищей.

Во вторник, 1 ноября, в Сочи вертолет Eurocopter-AS350 упал на автомобили, припаркованные во дворе одного из частных домов. В результате крушения погибла женщина и молодой человек, еще четыре человек получили травмы.

По мнению следователей, летательный аппарат мог упасть по причине технической неисправности или из-за ошибки пилота. Также возможно, что командир вертолета незаконно занимался коммерческой деятельностью по предоставлению экскурсионных полетов.

крушение Сочи погибшие вертолет чп

