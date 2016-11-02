Москвич скончался после катастрофы вертолета под Сочи

Фото: кадр телеканала "Москва 24"
Москвич 1991 года рождения, пострадавший в результате крушения вертолета в Адлерском районе, от полученных травм скончался в больнице в Сочи, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, находившиеся на борту вертолета в момент крушения отмечали день рождения одного из своих товарищей.
По мнению следователей, летательный аппарат мог упасть по причине технической неисправности или из-за ошибки пилота. Также возможно, что командир вертолета незаконно занимался коммерческой деятельностью по предоставлению экскурсионных полетов.