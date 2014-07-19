В Киев прибыли 130 специалистов для расследования крушения Boeing

130 специалистов прибыли в Киев для расследования причин аварии Boeing

130 специалистов прибыли в Киев из Малайзии для расследования причин авиакатастрофы в Донецкой области, передает телеканал "Москва 24".

В ближайшее время комиссию доставят к месту крушения самолета. Добавим, что в настоящее время украинские энергетики восстановили электроснабжение – ранее сеть обесточили из-за повреждения линий электропередач.

Напомним, самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.

Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут ожесточенные бои между украинской армией и ополчением Донбасса.