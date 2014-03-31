В Подмосковье задержали налетчиков, награбивших на 20 млн рублей

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В Московской области задержали девятерых налетчиков, награбивших на 20 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, они подозреваются в 14 преступлениях.

По данным следствия, по ночам злоумышленники проникали в коттеджи, избивали хозяев и похищали имущество – ювелирные украшения, бытовую технику и деньги.

В ходе обыска по месту проживания у подозреваемых БЫЛИ изъяты ювелирные изделия и сотовые телефоны, травматический пистолет, ножи, рации и четыре маски с прорезями для глаз.

Также у них нашли машину Mercedes, купленную после совершения одного из нападений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный организованной группой", максимальное наказание, которое грозит налетчикам - лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.