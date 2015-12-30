Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря 2015, 07:54

Происшествия

"Резиновую квартиру" с 12 мигрантами обнаружили на юго-западе города

Фото: ТАСС

Столичные правоохранители обнаружили "резиновую квартиру" на юго-западе города. Москвич незаконно прописал в своем жилище 12 мигрантов из Средней Азии, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

49-летний житель столицы регистрировал в своей квартире мигрантов за денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан".

Ранее были широко распространены случаи, когда горожане прописывали в своих квартирах десятки и даже сотни мигрантов. "Рекордсменом" стал житель Подмосковья, который смог незаконно зарегистрировать в столице 56 тысяч нелегалов.

Рекорд потянул на два года колонии. Нарушитель закона привлек внимание правоохранителей, когда выяснилось, что в арендованной им квартире, на площади около 15 квадратных метров зарегистрированы тысячи людей.

Сайты по теме

криминал полицейские нелегальные мигранты резиновые квартиры
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика