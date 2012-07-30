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Происшествия

30 июля 2012, 18:09

Полиция задержала насильника, числившегося в розыске 11 лет

криминал преступность изнасилование спецоперация

ИТАР-ТАСС

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать преступника, который 11 лет находился в федеральном розыске по подозрению в совершении изнасилования.

Сыщики давно вышли на след подозреваемого и не раз выставляли засады в местах его возможного появления, но насильнику всякий раз удавалось ускользнуть от правосудия. Тем не менее, очередная операция по его поимке завершилась успешно, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

На Варшавском шоссе у дома 37 полицейские остановили автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился подозреваемый - 30-летний уроженец Калмыкии. Он попытался ввести сыщиков в заблуждение и предъявил документы на имя другого человека, однако это ему не помогло - по базам ФМС паспорт уже два месяца числится утерянным.

Задержанный был передан следователям Следственного комитета РФ.

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