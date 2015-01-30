Группировку подпольных банкиров ликвидировали в Москве

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Столичные полицейские при поддержке спецназа ликвидировали группировку подпольных банкиров, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ходе оперативных мероприятий в отделения были доставлены 25 человек, среди которых организаторы группировки и ее руководители, шестеро из них задержаны как подозреваемые.



По мнению следователей, члены банды, используя счета фиктивных фирм, открытые в столичных банках, без разрешения занимались денежными расчетами, переводами и обналичиванием денег.

Кроме того, подозреваемые изготавливали поддельную отчетность от имени фирм-однодневок и передавали ее в ФНС, а также предоставляли поддельную первичную документацию для придания законности перечислениям денег заказчиков услуг "нелегального банка".

За свою работу подпольные банкиры получали комиссионное вознаграждение, общая сумма дохода составляла несколько миллионов рублей - в ходе обыска оперативники нашли 13 миллионов рублей, более 200 тысяч долларов и 8 тысяч евро.

Также полицейские нашли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, SIM-карты, серверы, печати, документацию и два поддельных паспорта России.

В МВД завели дело по статье "Незаконная банковская деятельность", фигурантам может грозить до четырех лет колонии.

Напомним, в декабре 2014 года столичная полиция завершила расследование по двум уголовным делам, связанным с подпольными банкирами. Суммы, которыми оперировали подозреваемые, исчисляются сотнями миллионов рублей.