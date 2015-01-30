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На востоке столицы полицейские задержали подозреваемого в хранении более 200 граммов наркотиков, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В ходе личного досмотра у 26-летнего безработного уроженца одного из бывших государств СНГ было обнаружено и изъято несколько свертков с веществом неизвестного происхождения, а также 45 таблеток.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что подозреваемый хранил наркотическое вещество - гашиш, массой 100 граммов, порошкообразное вещество - амфетамин, массой 100 граммов, 45 психотропных таблеток "экстази", а также 2 грамма растительного наркотика - марихуаны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.