Полицейские закрыли нелегальный игровой клуб на юге Москвы

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На юге Москвы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Чертановской улице, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Незаконное учреждение располагалось в полуподвальном помещении, без каких-либо вывесок. Полицейские обнаружили и изъяли 23 единицы игрового оборудования.

В отношении сотрудников заведения составлен протокол об административном правонарушении по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Им может грозить до трех лет лишения свободы.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию организаторов подпольного бизнеса.