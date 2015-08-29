Директор по развитию столичной фирмы укусила полицейского

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Директор по развитию одной из столичных фирм укусила полицейского, пришедшего осматривать помещение организации, сообщает "Интерфакс".

Вечером 28 августа при осмотре компании на Рябиновой улице менеджер напала на майора полиции из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Женщину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью.

Похожий инцидент произошел в июне этого года: тогда 29-летний житель Чувашии укусил за плечо полицейского, заступившись за пьяного земляка.