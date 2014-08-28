Подмосковные полицейские уничтожили гектар посевов конопли

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Полиция обнаружила в Луховицком районе Подмосковья один гектар дикорастущей конопли. Посев был уничтожен, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Участок с коноплей находился на территории поселка Белоомут. Его обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции "Мак", которая направлена на выявление незаконных посевов мака, конопли, а также на их дальнейшее уничтожение.

В итоге полицейские зачистили участок и сожгли около одной тонны растений.

Напомним, что в июле оперативники уничтожили еще одно поле конопли площадью более 3 гектаров. Оно располагалось неподалеку от поселка Сергиевский.